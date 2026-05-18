O Πάπας Λέων υπέκυψε στην τρέλα του «Six Seven», το βίντεο με τα παιδιά στο Βατικανό που έγινε viral
O Πάπας Λέων υπέκυψε στην τρέλα του «Six Seven», το βίντεο με τα παιδιά στο Βατικανό που έγινε viral
Στην κίνηση που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της νεάς γενιάς μύησε τον Ποντίφικα ο Ιταλός ιερέας - και εξαιρετικά ενεργός στα social media - Ρομπέρτο Φίσερ
Στον κατάλογο όλων εκείνων που έχουν υιοθετήσει την τρέλα με το «six seven», τη φράση-σύμβολο της Gen-A, μπήκε από το Σάββατο ο Πάπας Λέων.
Στην κίνηση που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της νεάς γενιάς μύησε τον Ποντίφικα ο Ιταλός ιερέας - και εξαιρετικά ενεργός στα social media - Ρομπέρτο Φίσερ.
Αφορμή αποτέλεσε η επίσκεψη μιας ομάδας παιδιών στο Βατικανό που όταν είδαν τον Πάπα Λέοντα του έκαναν τη χαρακτηριστική κίνηση φωνάζοντας όλα μαζί «six seven».
Αν και αρχικά ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φάνηκε να σαστίζει από μια κίνηση που μοιάζει - και είναι - χωρίς περιεχόμενο, αφού ρώτησε τον Ιταλό ιερέα «τι είναι αυτό;», τελικά υπέκυψε και την αναπαρήγαγε προς μεγάλη χαρά των παιδιών.
Δείτε το βίντεο
Στην κίνηση που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της νεάς γενιάς μύησε τον Ποντίφικα ο Ιταλός ιερέας - και εξαιρετικά ενεργός στα social media - Ρομπέρτο Φίσερ.
Αφορμή αποτέλεσε η επίσκεψη μιας ομάδας παιδιών στο Βατικανό που όταν είδαν τον Πάπα Λέοντα του έκαναν τη χαρακτηριστική κίνηση φωνάζοντας όλα μαζί «six seven».
Αν και αρχικά ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φάνηκε να σαστίζει από μια κίνηση που μοιάζει - και είναι - χωρίς περιεχόμενο, αφού ρώτησε τον Ιταλό ιερέα «τι είναι αυτό;», τελικά υπέκυψε και την αναπαρήγαγε προς μεγάλη χαρά των παιδιών.
Δείτε το βίντεο
@donrobertofiscer Papa Leone 67 🇻🇦#sixseven #67 #chiesa #prete #donroberto ♬ som original - 🦋Nicolly_Brito🦋
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα