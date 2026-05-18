O Πάπας Λέων υπέκυψε στην τρέλα του «Six Seven», το βίντεο με τα παιδιά στο Βατικανό που έγινε viral
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων Βατικανό Παιδιά

O Πάπας Λέων υπέκυψε στην τρέλα του «Six Seven», το βίντεο με τα παιδιά στο Βατικανό που έγινε viral

Στην κίνηση που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της νεάς γενιάς μύησε τον Ποντίφικα ο Ιταλός ιερέας - και εξαιρετικά ενεργός στα social media - Ρομπέρτο Φίσερ

O Πάπας Λέων υπέκυψε στην τρέλα του «Six Seven», το βίντεο με τα παιδιά στο Βατικανό που έγινε viral
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στον κατάλογο όλων εκείνων που έχουν υιοθετήσει την τρέλα με το «six seven», τη φράση-σύμβολο της Gen-A, μπήκε από το Σάββατο ο Πάπας Λέων.

Στην κίνηση που έχει γίνει σήμα κατατεθέν της νεάς γενιάς μύησε τον Ποντίφικα ο Ιταλός ιερέας - και εξαιρετικά ενεργός στα social media - Ρομπέρτο Φίσερ.

Αφορμή αποτέλεσε η επίσκεψη μιας ομάδας παιδιών στο Βατικανό που όταν είδαν τον Πάπα Λέοντα του έκαναν τη χαρακτηριστική κίνηση φωνάζοντας όλα μαζί «six seven».

Αν και αρχικά ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φάνηκε να σαστίζει από μια κίνηση που μοιάζει - και είναι - χωρίς περιεχόμενο, αφού ρώτησε τον Ιταλό ιερέα «τι είναι αυτό;», τελικά υπέκυψε και την αναπαρήγαγε προς μεγάλη χαρά των παιδιών.

Δείτε το βίντεο

@donrobertofiscer Papa Leone 67 🇻🇦#sixseven #67 #chiesa #prete #donroberto ♬ som original - 🦋Nicolly_Brito🦋
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης