«Δεν έχουμε χρόνο»: Το Πακιστάν κοινοποίησε στις ΗΠΑ την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου
Η Τεχεράνη τονίζει πως το δικαίωμά της για εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, είναι κατοχυρωμένο και δεν απαιτεί αναγνώριση από τρίτους.
Μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, κοινοποίησε το Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή της χώρας στο Reuters, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνεται να παραμένουν σε αδιέξοδο.
«Δεν έχουμε πολύ χρόνο», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές «συνεχώς αλλάζουν τους στόχους τους».
Την εξέλιξη των συνομιλιών επιβεβαίωσε σε ενημέρωση που παρείχε στους δημοσιογράφους και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Όπως είπε, οι ΗΠΑ αρχικά απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης, αλλά στη συνέχεια υπέβαλαν τροποποιήσεις μέσω του Πακιστάν. Το Ιράν συζήτησε τις τροποποιήσεις αυτές και μετέφερε τη θέση του στις ΗΠΑ μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης.
Ακόμη, ανέφερε πως τεχνικές ομάδες του Ιράν και του Ομάν συναντήθηκαν για να διαπραγματευτούν μηχανισμό ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Ο Μπαγκαΐ τόνισε, επίσης, ότι το δικαίωμα του Ιράν για εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, είναι κατοχυρωμένο και δεν απαιτεί αναγνώριση από τρίτους.
Σε άλλο σημείο, αναφορικά με τις σχέσεις της Τεχεράνης με τις χώρες του Κόλπου, είπε πως οι ξένες δυνάμεις, όχι οι γείτονες, αποτελούν τον «κύριο εχθρό της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή», ωστόσο προειδοποίησε τα ΗΑΕ να μην αναπτύσσουν σχέσεις με το Ισραήλ.
