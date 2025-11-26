Ο Τραμπ αποκλείει τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20: «Δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε»
Ο Τραμπ αποκλείει τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20: «Δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τη διπλωματική του επίθεση κατά της χώρας και επαναλαμβάνει τις κατηγορίες  για φονικές διώξεις λευκών αγροτών στη χώρα

Ο Τραμπ αποκλείει τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20: «Δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Νότια Αφρική δεν θα λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί το 2026 στο Μαϊάμι της Φλόριντα, εντείνοντας περαιτέρω τη διπλωματική του επίθεση κατά της χώρας αυτής, μετά και το μποϊκοτάζ από την Ουάσινγκτον της συνόδου των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ νωρίτερα από αυτόν τον μήνα.

"Η Νότια Αφρική έδειξε στον κόσμο ότι δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε", έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του για φερόμενη φονική δίωξη λευκών αγροτών στη χώρα.


Ο Τραμπ αποκλείει τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20: «Δεν είναι μια χώρα άξια να είναι μέλος σε οτιδήποτε»


