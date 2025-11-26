Πούτιν: Οι ΗΠΑ κατανοούν ότι το ουκρανικό ζήτημα είναι περίπλοκο και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις
Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία ΗΠΑ

Πούτιν: Οι ΗΠΑ κατανοούν ότι το ουκρανικό ζήτημα είναι περίπλοκο και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις

Κατά τη συνάντησή τους, ο Λουκασένκο ανέφερε ότι προσδοκά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν με προσοχή στο ουκρανικό ζήτημα

Πούτιν: Οι ΗΠΑ κατανοούν ότι το ουκρανικό ζήτημα είναι περίπλοκο και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις
O Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη (26/11) με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να αντιλαμβάνονται πως το ουκρανικό ζήτημα είναι περίπλοκο και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις, ενώ ο πρόεδρος της Λευκορωσίας εξέφρασε ελπίδα για «προσεκτική» στάση από την Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Λουκασένκο ανέφερε ότι προσδοκά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν με προσοχή στο ουκρανικό ζήτημα. Όπως είπε, η αμερικανική πλευρά «πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι το ουκρανικό ζήτημα είναι ένα όχι απλό θέμα και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις».

Ο Πούτιν, απαντώντας στη δήλωση του Λουκασένκο, σημείωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει τέτοια κατανόηση από την αμερικανική πλευρά.

