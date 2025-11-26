Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Πούτιν: Οι ΗΠΑ κατανοούν ότι το ουκρανικό ζήτημα είναι περίπλοκο και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις
Πούτιν: Οι ΗΠΑ κατανοούν ότι το ουκρανικό ζήτημα είναι περίπλοκο και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις
Κατά τη συνάντησή τους, ο Λουκασένκο ανέφερε ότι προσδοκά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν με προσοχή στο ουκρανικό ζήτημα
O Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη (26/11) με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να αντιλαμβάνονται πως το ουκρανικό ζήτημα είναι περίπλοκο και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις, ενώ ο πρόεδρος της Λευκορωσίας εξέφρασε ελπίδα για «προσεκτική» στάση από την Ουάσινγκτον.
Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Λουκασένκο ανέφερε ότι προσδοκά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν με προσοχή στο ουκρανικό ζήτημα. Όπως είπε, η αμερικανική πλευρά «πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι το ουκρανικό ζήτημα είναι ένα όχι απλό θέμα και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις».
Ο Πούτιν, απαντώντας στη δήλωση του Λουκασένκο, σημείωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει τέτοια κατανόηση από την αμερικανική πλευρά.
Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Λουκασένκο ανέφερε ότι προσδοκά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενεργήσουν με προσοχή στο ουκρανικό ζήτημα. Όπως είπε, η αμερικανική πλευρά «πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι το ουκρανικό ζήτημα είναι ένα όχι απλό θέμα και απαιτεί δύσκολες αποφάσεις».
Ο Πούτιν, απαντώντας στη δήλωση του Λουκασένκο, σημείωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει τέτοια κατανόηση από την αμερικανική πλευρά.
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα