Τουλάχιστον 19 νεκροί μετά από τη χειρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 300 ετών στην Ταϊλάνδη - Δείτε βίντεο

Hat Yai Hospital reported that rising water has entered its facilities as of 8:30 a.m. on Monday.



Patients are being advised to use the hospital’s telemedicine services where possible.



The hospital said any further changes to services will be announced as necessary.

Hospitals in flooded areas of Songkhla Province have pleaded for urgent help to cope with dwindling supplies and a shortage of fuel for their power generators.



Bangkok Hospital Hat Yai, in Hat Yai District, posted a message on Facebook pleading for help to move patients in the…

Δράσεις της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο

Υπάρχουν περίπου 30 νεογέννητα στο μαιευτήριο, των οποίων οι γονείς δεν βρίσκονται στο νοσοκομείο. «Το νοσοκομείο πρέπει να τα φροντίσει. Ανησυχούν, αλλά δεν μπορούν να έρθουν εδώ, το νερό ανεβαίνει και όλα τα μέσα μεταφοράς έχουν διακοπεί», δήλωσε η νοσοκόμα Fasiya Fatonni.Σε φωτογραφίες από το νεογνικό τμήμα φαίνονται νοσοκόμες να κάθονται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που φωτίζεται μόνο από μια λάμπα. Σε όλο το δωμάτιο έχουν τοποθετηθεί ανεμιστήρες για να διατηρούν τα νεογέννητα δροσερά στα κρεβατάκια τους.Το τμήμα βρίσκεται στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου, σε αρκετά υψηλό επίπεδο ώστε να μη χρειαστεί να εκκενωθεί, τόνισε.Ωστόσο, μια άλλη νοσοκόμα, η Pattiya Ruamsook, ανησυχεί για την άνοδο της στάθμης του νερού. «Χθες, το νερό κάλυπτε μόνο τον πρώτο όροφο, τώρα έχει ανέβει στον δεύτερο όροφο», είπε.Περίπου 500 άτομα βρίσκονταν στο νοσοκομείο την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένων 200 νοσηλευόμενων, πρόσθεσε, προτρέποντας τις αρχές να βοηθήσουν στην παροχή περισσότερου πόσιμου νερού σε όσους έχουν αποκλειστεί.Το υπουργείο άρδευσης δήλωσε τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με διάφορες άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και τοπικούς αξιωματούχους για να ανταποκριθεί στις πλημμύρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής φορτηγών για την παράδοση προμηθειών και την εκκένωση των ατόμων που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου.Επίσης, εργάζονται για την αποστράγγιση των πλημμυρικών υδάτων το συντομότερο δυνατό, εγκαθιστώντας δεκάδες αντλίες νερού και προπέλες για να εκτρέψουν τα πλημμυρικά ύδατα στην κοντινή λίμνη Songkhla και στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της χώρας.Όταν σταματήσει η έντονη βροχόπτωση, οι πλημμύρες στις νότιες επαρχίες αναμένεται να «αποσυμπιεστούν σταδιακά», αν και οι αρχές διατηρούν «ειδική επαγρύπνηση» για τις χαμηλού υψομέτρου περιοχές, σύμφωνα με το υπουργείο άρδευσης.Οι πολυήμερες βροχοπτώσεις έχουν επηρεάσει και τις γειτονικές χώρες. Στη Μαλαισία, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι βρέθηκαν σε καταφύγια, αν και δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, σύμφωνα με το Reuters.Εν τω μεταξύ, στο κεντρικό Βιετνάμ, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις προκάλεσαν το θάνατο 91 ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα και άφησαν 1,1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.