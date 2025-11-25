Τουλάχιστον 19 νεκροί μετά από τη χειρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 300 ετών στην Ταϊλάνδη - Δείτε βίντεο

Η χειρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 300 χρόνων, που σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στη νότια Ταϊλάνδη
, έχει προκαλέσει τεράστιες πλημμύρες ύψους άνω των 2,5 μέτρων και πολλά προβλήματα για τους ανθρώπους.
Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας, τουλάχιστον 19 άτομα σε ολόκληρη τη νότια Ταϊλάνδη έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από ηλεκτροπληξία και ατυχήματα που σχετίζονται με τις πλημμύρες.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το CNN, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις παρατηρήθηκαν στην πόλη Hat Yai
, ένα σημαντικό κέντρο μεταφορών και εμπορίου στην επαρχία Songkhla.
Μέχρι τη Δευτέρα, εννέα επαρχίες στο νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένες, επηρεάζοντας περισσότερα από 127.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Σε ορισμένες περιοχές έχουν καταγραφεί σχεδόν 400 χιλιοστά συσσωρευμένων βροχοπτώσεων, οι οποίες επιδεινώθηκαν από την υπερχείλιση ποταμών και τις ξαφνικές πλημμύρες.
Στο Hat Yai, τα νερά της πλημμύρας έφτασαν σε βάθος έως 2,5 μέτρα, σαρώνοντας την πόλη και πλημμυρίζοντας τα σπίτια.
Βίντεο και φωτογραφίες απεικονίζουν την καταστροφή της πόλης, ολόκληροι δρόμοι βρίσκονται κάτω από το νερό, σπίτια μισοβυθισμένα και ομάδες έκτακτης ανάγκης σε βάρκες να διασώζουν κατοίκους και να παραδίδουν προμήθειες.
Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της πόλης περιγράφουν τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν, ενώ η παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί εν μέρει από το βράδυ της Δευτέρας.
Υπάρχουν περίπου 30 νεογέννητα στο μαιευτήριο, των οποίων οι γονείς δεν βρίσκονται στο νοσοκομείο. «Το νοσοκομείο πρέπει να τα φροντίσει. Ανησυχούν, αλλά δεν μπορούν να έρθουν εδώ, το νερό ανεβαίνει και όλα τα μέσα μεταφοράς έχουν διακοπεί», δήλωσε η νοσοκόμα Fasiya Fatonni.
Σε φωτογραφίες από το νεογνικό τμήμα φαίνονται νοσοκόμες να κάθονται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο που φωτίζεται μόνο από μια λάμπα. Σε όλο το δωμάτιο έχουν τοποθετηθεί ανεμιστήρες για να διατηρούν τα νεογέννητα δροσερά στα κρεβατάκια τους.
Το τμήμα βρίσκεται στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου, σε αρκετά υψηλό επίπεδο ώστε να μη χρειαστεί να εκκενωθεί, τόνισε.
Ωστόσο, μια άλλη νοσοκόμα, η Pattiya Ruamsook, ανησυχεί για την άνοδο της στάθμης του νερού. «Χθες, το νερό κάλυπτε μόνο τον πρώτο όροφο, τώρα έχει ανέβει στον δεύτερο όροφο», είπε.
Περίπου 500 άτομα βρίσκονταν στο νοσοκομείο την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένων 200 νοσηλευόμενων, πρόσθεσε, προτρέποντας τις αρχές να βοηθήσουν στην παροχή περισσότερου πόσιμου νερού σε όσους έχουν αποκλειστεί.
Δράσεις της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο
Το υπουργείο άρδευσης δήλωσε τη Δευτέρα ότι συνεργάζεται με διάφορες άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και τοπικούς αξιωματούχους για να ανταποκριθεί στις πλημμύρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής φορτηγών για την παράδοση προμηθειών και την εκκένωση των ατόμων που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
Επίσης, εργάζονται για την αποστράγγιση των πλημμυρικών υδάτων το συντομότερο δυνατό, εγκαθιστώντας δεκάδες αντλίες νερού και προπέλες για να εκτρέψουν τα πλημμυρικά ύδατα στην κοντινή λίμνη Songkhla και στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της χώρας.
Όταν σταματήσει η έντονη βροχόπτωση, οι πλημμύρες στις νότιες επαρχίες αναμένεται να «αποσυμπιεστούν σταδιακά», αν και οι αρχές διατηρούν «ειδική επαγρύπνηση» για τις χαμηλού υψομέτρου περιοχές, σύμφωνα με το υπουργείο άρδευσης.
Οι πολυήμερες βροχοπτώσεις έχουν επηρεάσει και τις γειτονικές χώρες. Στη Μαλαισία, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι βρέθηκαν σε καταφύγια, αν και δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, σύμφωνα με το Reuters.
Εν τω μεταξύ, στο κεντρικό Βιετνάμ, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις προκάλεσαν το θάνατο 91 ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα και άφησαν 1,1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.