Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Τηλεφωνική επικοινωνία Στουμπ - Μελόνι με τον Τραμπ για την Ουκρανία
Τηλεφωνική επικοινωνία Στουμπ - Μελόνι με τον Τραμπ για την Ουκρανία
«Ο Πρόεδρος Τραμπ εργάζεται νυχθημερόν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας» δήλωσε ο Φινλανδός ομόλογός του
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πώς είχε νωρίτερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων τηλεφώνησε σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του, μαζί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιό του για την Ουκρανία.
«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό Μελόνι. Και σίγουρα, συζητήσαμε για την κατάσταση, το σχέδιο των 28 σημείων και ορισμένες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο εδώ στο Γιοχάνεσμπουργκ», δήλωσε στο AFP, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 όπου συμμετείχαν οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
«Ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε στο τηλέφωνο στις 05.00 το πρωί της Κυριακής στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει πως εργάζεται νυχθημερόν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 11χρονος από πυροβολισμό μετά από καβγά οδηγών στη Νεβάδα - «Το παιδί μου είναι νεκρό», φώναζε ο πατριός του, δείτε βίντεο
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Η στιγμή που το ραντάρ της τροχαίας «πιάνει» τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας και ξεκινάει η καταδίωξη
«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό Μελόνι. Και σίγουρα, συζητήσαμε για την κατάσταση, το σχέδιο των 28 σημείων και ορισμένες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο εδώ στο Γιοχάνεσμπουργκ», δήλωσε στο AFP, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 όπου συμμετείχαν οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
«Ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε στο τηλέφωνο στις 05.00 το πρωί της Κυριακής στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει πως εργάζεται νυχθημερόν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 11χρονος από πυροβολισμό μετά από καβγά οδηγών στη Νεβάδα - «Το παιδί μου είναι νεκρό», φώναζε ο πατριός του, δείτε βίντεο
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Η στιγμή που το ραντάρ της τροχαίας «πιάνει» τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ στην Αθηνών - Λαμίας και ξεκινάει η καταδίωξη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα