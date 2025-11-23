Νεκρός 11χρονος από πυροβολισμό μετά από καβγά οδηγών στη Νεβάδα - «Το παιδί μου είναι νεκρό», φώναζε ο πατριός του, δείτε βίντεο

Τι δηλώνουν οι γονείς του 11χρονου

Ένας διερχόμενος αστυνομικός του Λας Βέγκας διέκοψε τον καβγά και πέρασε χειροπέδες στον Τζονς, ο οποίος αργότερα κατηγορήθηκε γιασε όχημα.Ο θάνατος του μικρού αγοριού διαπιστώθηκε επί τόπου.«Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά μεγάλα για να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε», έγραψαν οι συντετριμμένοι γονείς του Ντομίνγκεζ σε μια σελίδα GoFundMe, που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής σχεδόν 38.400 δολάρια.«Ο Μπράντον ήταν το φως της οικογένειάς μας — το χαρούμενο, αγαπησιάρικο αγόρι μας με την τεράστια καρδιά, την πιο αστεία προσωπικότητα και μια χαρά που γέμιζε κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε.Ο Μπράντον δεν ήταν απλώς ένα παιδί που αγαπούσαμε, ήταν πραγματικά μοναδικός. Είχε ένα παιχνιδιάρικο πνεύμα που μπορούσε να κάνει οποιονδήποτε από εμάς να χαμογελάσει, και μια καρδιά γεμάτη καθαρή χαρά».Ο Τζονς αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 4 Δεκεμβρίου.