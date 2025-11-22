Βανς: Αυτοί που κριτικάρουν το σχέδιο Τραμπ, διαστρεβλώνουν τις πραγματικότητες στο πεδίο

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς
ανέλυσε μέσω ανάρτησής του στο X
τους στόχους που, κατά την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πρέπει να πληροί ένα σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία οφείλει να διασφαλίζει την ουκρανική κυριαρχία και να εμποδίζει την επιστροφή στον πόλεμο.
Σύμφωνα με τον Βανς, οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα πρέπει «να σταματήσει τις δολοφονίες διατηρώντας παράλληλα την κυριαρχία της Ουκρανίας»,
να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές και «να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει
». Στην ανάρτησή του ανέφερε ότι οι επικρίσεις που δέχεται το σχέδιο «προέρχονται είτε από παρερμηνείες είτε από σκόπιμες διαστρεβλώσεις σημαντικών πραγματικοτήτων επί του πεδίου».
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι «η ειρήνη δεν θα επιτευχθεί από αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε έναν φαντασιακό κόσμο»
, αλλά μπορεί να καθοδηγηθεί από «έξυπνους ανθρώπους που λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο».
Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
διεξάγει μυστικές διαβουλεύσεις με το Κρεμλίνο για τη διαμόρφωση νέου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Axios, το σχέδιο αποτελείται από 28 σημεία και χωρίζεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφαλείας, ασφάλεια στην Ευρώπη και το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας και ΗΠΑ–Ουκρανίας.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή, μετά από επικοινωνία με τον Βανς, ότι η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα συνεργαστούν σε επίπεδο συμβούλων ώστε ο δρόμος προς την ειρήνη να γίνει πραγματικά εφαρμόσιμος.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο - Τι είναι το orographic lifting που προκάλεσε τα φαινόμενα
Αποκαλύψεις για τη «Miss Palestine»: Παντρεμένη με τον γιο του καταδικασμένου για τρομοκρατία Μαρουάν Μπαργούτι
Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση