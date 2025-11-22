Ο Τζέι Ντι Βανς απορρίπτει τη θέση ότι περισσότερα όπλα θα έφερναν νίκη στην Ουκρανία
Ο Τζέι Ντι Βανς απορρίπτει τη θέση ότι περισσότερα όπλα θα έφερναν νίκη στην Ουκρανία
Μέσω X, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σημείωσε ότι η ειρήνευση δεν θα προέλθει από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς» και ότι απαιτείται ρεαλιστικό πλαίσιο συνομιλιών
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε χθες Παρασκευή το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι «οποιοδήποτε» σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία πρέπει να «τερματίσει τους σκοτωμούς ενώ θα προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία», να είναι «αποδεκτό και από τις δυο πλευρές» και να «μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει» η σύρραξη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.
Ο κ. Βανς ανέφερε ακόμη μέσω X πως είναι αποκύημα «φαντασίας» η θέση που εκφράζεται από κάποιους --δεν ξεκαθάρισε σε ποιους αναφέρεται-- πως «αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις» η «νίκη» της Ουκρανίας θα σε απόσταση επαφής, προσθέτοντας πως η ειρήνευση δεν θα επιτευχθεί από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας».
