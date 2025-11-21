Πόλεμος στην Ουκρανία: Για περίπου 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες που είναι περικυκλωμένοι στο Χάρκοβο, μιλά το Κρεμλίνο

Η Ρωσία δήλωσε αργά χθες ότι πήρε τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις