Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Πόλεμος στην Ουκρανία: Για περίπου 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες που είναι περικυκλωμένοι στο Χάρκοβο, μιλά το Κρεμλίνο
Πόλεμος στην Ουκρανία: Για περίπου 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες που είναι περικυκλωμένοι στο Χάρκοβο, μιλά το Κρεμλίνο
Η Ρωσία δήλωσε αργά χθες ότι πήρε τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία.
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από τον ουκρανικό στρατό.
Η Ρωσία δήλωσε αργά χθες ότι πήρε τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις.
Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης αναμένεται να πείσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαπραγματευθεί τώρα παρά αργότερα.
Τόνισε επίσης τα σχόλια που έκανε χθες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όταν τον ενημέρωσε ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, ότι η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει δώσει στα ουκρανικά στρατεύματα οδηγίες περί παράδοσης παρά το γεγονός ότι έχουν εγκλωβιστεί.
Ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι δεν σκέφτεται την τύχη των δικών του στρατιωτών και ότι το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην Ουκρανία δείχνει ότι η χώρα δεν κυβερνάται από πολιτική ηγεσία αλλά από «συνδικάτο οργανωμένου εγκλήματος».
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και δεν υπήρχε άμεσα σχόλιο από τον ουκρανικό στρατό.
Η Ρωσία δήλωσε αργά χθες ότι πήρε τον έλεγχο του Κουπιάνσκ, μιας μεγάλης πόλης στον ποταμό Οσκίλ, αλλά η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη έπεσε στις ρωσικές δυνάμεις.
Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης αναμένεται να πείσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαπραγματευθεί τώρα παρά αργότερα.
Τόνισε επίσης τα σχόλια που έκανε χθες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όταν τον ενημέρωσε ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, ότι η πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχει δώσει στα ουκρανικά στρατεύματα οδηγίες περί παράδοσης παρά το γεγονός ότι έχουν εγκλωβιστεί.
Ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι δεν σκέφτεται την τύχη των δικών του στρατιωτών και ότι το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην Ουκρανία δείχνει ότι η χώρα δεν κυβερνάται από πολιτική ηγεσία αλλά από «συνδικάτο οργανωμένου εγκλήματος».
Ειδήσεις σήμερα:
Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα