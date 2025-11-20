Παιχνίδια πολέμου από τον Πούτιν στη Βόρεια Θάλασσα: Το ρωσικό κατασκοπευτικό που δοκιμάζει τις αντοχές της Δύσης

Το νατοϊκό πλαίσιο - χαμηλής έντασης κλιμάκωση στη θάλασσα

Από το 2022, οι νατοϊκές χώρες αναφέρουν αυξημένη, με συστηματική παρακολούθηση από το Βασιλικό Ναυτικό και συμμάχους. Το «Γιαντάρ» είναι η πιο «καθαρή» - ορατή εκδήλωση μιας μετατόπισης: από τον κλασικό, ηπειρωτικό πόλεμο στην Ουκρανία, στον υποθαλάσσιο και υβριδικό πόλεμο γύρω από καλώδια, πλατφόρμες και δίκτυα.Για το ΝΑΤΟ, το ερώτημα είναι αν θα αντιμετωπίσει αυτά τα επεισόδια με εθνικές, αποσπασματικές αντιδράσεις ή με συγκροτημένη, κοινή πολιτική αποτροπής για υποθαλάσσιες απειλές. Η Ρωσία έχει επιλέξει τις υποδομές ως κύριο πεδίο πίεσης. Το «Γιαντάρ» είναι εργαλείο στρατηγικού εκφοβισμού, όχι απλή πλατφόρμα κατασκοπείας.Η Βρετανία δοκιμάζει ένα νέο μοντέλο αποτροπής. Χαμηλώνει κανόνες εμπλοκής, στέλνει δημόσια μηνύματα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά αποφεύγει σαφή γραμμή που θα οδηγούσε σε στρατιωτική σύγκρουση.. Για τα διεθνή μέσα, η ουσιαστική γωνία δεν είναι το αν το πλοίο πέρασε μερικές εκατοντάδες μέτρα τη γραμμή των 12 ν.μ., αλλά το πώς αλλάζει η αντίληψη της Δύσης για την ασφάλεια στην εποχή των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.Το «Γιαντάρ» έξω από τη Σκωτία είναι, στην πραγματικότητα, καθρέφτης μιας νέας εποχής., αλλά σε λεπτές μετακινήσεις πλοίων, σε λέιζερ που τυφλώνουν πιλότους και σε καλώδια που μπορεί μια νύχτα να κοπούν με συνέπειες ασύμμετρες.