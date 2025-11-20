Επιχείρηση διάσωσης για 170 ορειβάτες που εγκλωβίστηκαν μετά την έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία - Δείτε βίντεο

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Το ηφαίστειο Semeru στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας ενεργοποιήθηκε χθες το μεσημέρι (19/11) εκτοξεύοντας τεράστια σύννεφα τέφρας, λάβα και βράχους - Απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 900 άνθρωποι της περιοχής
Το ηφαίστειο Semeru στην ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας ενεργοποιήθηκε χθες το μεσημέρι (19/11) εκτοξεύοντας τεράστια σύννεφα τέφρας σε ύψος 3.600 μέτρων πάνω από την κορυφή του βουνού, λάβα και βράχους σε απόσταση έως και 13 χλμ. κάτω από τις πλαγιές του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του reuters, οι ινδονησιακές αρχές απομάκρυναν περισσότερους από 900 ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ σήμερα (20/11) οργανώνουν την ασφαλή επιστροφή 170 ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου.
Οι ορειβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι όλη τη νύχτα σε μια περιοχή κατασκήνωσης δίπλα στη λίμνη, στους πρόποδες του ηφαιστείου, περίπου 6,4 χιλιόμετρα από τον κρατήρα, αλλά τώρα διεξάγεται συντονισμένη επιχείρηση προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος, δήλωσε ο Septi Wardhani, αξιωματούχος του εθνικού πάρκου Semeru.
«Όλοι οι ορειβάτες με τους οδηγούς τους είναι ασφαλείς. Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», τόνισε ο Wardhani.
«Έχουμε επίσης στείλει προσωπικό για να αναζητήσει αν υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι κάτοικοι», πρόσθεσε.
Η Ινδονησία βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μια ζώνη με υψηλή σεισμική δραστηριότητα, όπου διαφορετικές πλάκες του φλοιού της γης συναντώνται και δημιουργούν μεγάλο αριθμό σεισμών και ηφαιστείων.
Η έκρηξη του ηφαιστείου είχε ως αποτέλεσμα να καλύψει τα σπίτια των χωριών της περιοχής με στάχτη και λάσπη.
The eruption of a volcano in East Java has left villages blanketed in ash and mud. Residents are struggling to clear their homes and streets, after the eruption of Mount Semeru on Wednesday. It’s one of Indonesia’s most active volcanoes and sits on the Pacific Ring of Fire. pic.twitter.com/DVTFwjzFuf— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2025
Η υπηρεσία διάσωσης της Ανατολικής Ιάβας έστειλε δεκάδες άτομα για να βοηθήσουν στη διαδικασίας εκκένωσης της περιοχής, με 956 άτομα που ζουν κοντά στο ηφαίστειο να έχουν ήδη μεταφερθεί σε σχολεία, τζαμιά και κυβερνητικά κτίρια, δήλωσε ο Prahista Dian, αξιωματούχος της υπηρεσίας.
The massive eruption of Mount Semeru began today, sending an ash plume rising as high as 54,000 feet (16,500 meters).— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 19, 2025
📍East Java, Indonesia. pic.twitter.com/wASmZ75mNY
