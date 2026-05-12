Μαρία Κίτσου: Όχι άλλο δράμα - Το φετινό καλοκαίρι θα μάς κάνει να γελάσουμε
Στην παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου «Οικογένεια Τσεκμέ»
Την Μαρία Κίτσου την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να ερμηνεύει, με ιδιαίτερη πιστότητα, πολλούς δραματικούς ρόλους τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Το φετινό καλοκαίρι θα δοκιμαστεί, για πρώτη φορά, και στην κωμωδία, παίζοντας στην παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ», με τον Τόλη Παπαδημητρίου σε διπλό ρόλο σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή, η οποία θα περιοδεύσει στην Ελλάδα.
Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είναι εδώ και δημιουργεί ένα σύμπαν μέσα στο οποίο όλα μπορούν να συμβούν. Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος - τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας» - μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Πηνελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομοιράκης και Άννη Θεοχάρη.
