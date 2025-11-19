Το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να έχει ενημερωθεί από τις ΗΠΑ για τις προτάσεις του σχεδίου - Τον καλούν να αποδεχθεί τα κύρια σημεία της πρότασης
Το σχέδιό τους για τον τερματισμό του πολέμου διαμήνυσαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.
Ήδη, η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να αποδεχθεί το προτεινόμενο πλαίσιο, που περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών και παράδοση όπλων, δήλωσαν δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.
Σύμφωνα με τις πηγές, που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τη μείωση του μεγέθους των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ουάσινγκτον θέλει την αποδοχή των κύριων σημείων της πρότασης από το Κίεβο.
Της σύνταξης του σχεδίου εμφανίζεται να ηγείται ο απεσταλμένος του Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ ενώ έχει προωθηθεί και στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι Ρουστέμ Ουμέροφ.
Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, η πρόταση προβλέπει τη μείωση στο μισό του ουκρανικού στρατού, την παράδοση ορισμένων όπλων και την παράδοση του Ντονμπάς. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι είναι απογοητευμένος από τις προτάσεις του σχεδίου.
