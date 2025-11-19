Το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι υπάρχουν νέες «κρυφές» διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ για το ουκρανικό ζήτημα
Το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι υπάρχουν νέες «κρυφές» διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ για το ουκρανικό ζήτημα
«Οι συζητήσεις για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος έγιναν στο Άνκορατζ και πέρα από όσα συζητήθηκαν εκεί, δεν υπάρχει νεότερη πρόοδος» τόνισε ο Πεσκόφ
Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νέες διαβουλεύσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον για το ουκρανικό ζήτημα, πέρα από όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.
Υπενθυμίζεται ότι δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios έκανε λόγο σήμερα για συνεργασία της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία προκειμένου να συντάξουν στα κρυφά ένα νέο σχέδιο για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Κατά το δημοσίευμα πρόκειται για ένα σχέδιο 28 σημείων στη λογική της συμφωνίας Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα.
Ερωτηθείς από το πρακτορείο TASS σχετικά με το δημοσίευμα, που έχουν αναδημοσιεύσει και άλλα δυτικά ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου τόνισε πως δεν υπάρχουν εξελίξεις στο ζήτημα σε αυτή τη φάση. «Oι συζητήσεις για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος έγιναν στο Άνκορατζ και πέρα από όσα συζητήθηκαν εκεί, δεν υπάρχει κάποια νεότερη πρόοδος», δήλωσα χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ.
Τα 28 σημεία του σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Axios:
- ειρήνη στην Ουκρανία,
- εγγυήσεις ασφάλειας,
- ασφάλεια στην Ευρώπη και
- μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία.
Της σύνταξης του σχεδίου εμφανίζεται να ηγείται ο απεσταλμένος του Τραμπ για το Ουκρανικό, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φέρεται να το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ. Ο Ντμίτριεφ, δήλωσε στο Axios τη Δευτέρα ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ, όταν επισκέφθηκε το Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.
Ο ίδιος είχε δηλώσει αισιόδοξος για πιθανότητες επιτυχίας, διότι, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση πραγματικά ακούγεται».
Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό, πάντως, είναι το πώς το σχέδιο προσεγγίζει ζητήματα, όπως ο έλεγχος των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σιγά-σιγά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερο έδαφος από ό,τι ζητάει το Κρεμλίνο
