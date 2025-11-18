Ησυχία γουρουνίτσα, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Δημοσιογράφος ΗΠΑ

Ησυχία γουρουνίτσα, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντούσε σε ερωτήσεις όταν έδειξε με το δάχτυλό του τη δημοσιογράφο και της ζήτησε να κάνει ησυχία

Ησυχία γουρουνίτσα, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του με μια δημοσιογράφο ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις και της είπε «ησυχία γουρουνίτσα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, όταν η Κάθριν Λούσι, δημοσιογράφος του Bloomberg, τον ρώτησε γιατί δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν, σύμφωνα με την Telegraph. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την δημοσιογράφο με το δάχτυλό του και της είπε «ησυχία, ησυχία γουρουνίτσα». 



Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε καταφερθεί  ξανά κατά δημοσιογράφου του Bloomberg. Συγκεκριμένα, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις έξω από το Air Force One και αφού τον διέκοψε δημοσιογράφος του είπε: «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος. Είσαι με τον Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν». 

Δείτε το στιγμιότυπο στο 0:30 

Watch Trump SNAP at Reporter: 'You Are the Worst'

Ειδήσεις σήμερα:

Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος

Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης