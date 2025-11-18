Ησυχία γουρουνίτσα, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντούσε σε ερωτήσεις όταν έδειξε με το δάχτυλό του τη δημοσιογράφο και της ζήτησε να κάνει ησυχία
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του με μια δημοσιογράφο ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις και της είπε «ησυχία γουρουνίτσα».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, όταν η Κάθριν Λούσι, δημοσιογράφος του Bloomberg, τον ρώτησε γιατί δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν, σύμφωνα με την Telegraph. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την δημοσιογράφο με το δάχτυλό του και της είπε «ησυχία, ησυχία γουρουνίτσα».
Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε καταφερθεί ξανά κατά δημοσιογράφου του Bloomberg. Συγκεκριμένα, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις έξω από το Air Force One και αφού τον διέκοψε δημοσιογράφος του είπε: «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος. Είσαι με τον Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν».
