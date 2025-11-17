Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο: Είσαι ο χειρότερος – Δείτε βίντεο
Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο: Είσαι ο χειρότερος – Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις έξω από το Air Force One όταν τον διέκοψε δημοσιογράφος του Bloomberg

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο του Bloomberg που τον διέκοψε ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε σε ζωντανή εκπομπή του Fox News, όπου ρωτήθηκε για τον Τάκερ Κάρλσον και τη συνέντευξη που πήρε στον αρνητή του ολοκαυτώματος Νικ Φουέντες.

Ενώ απαντούσε ο Τραμπ έξω από το Air Force One, τον διέκοψε δημοσιογράφος. Αποτέλεσμα ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να σταματήσει και να κοιτάξει εκνευρισμένος προς το σημείο όπου ήταν ο δημοσιογράφος. «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος», είπε. «Είσαι με τον Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν», συμπλήρωσε. Η ταυτότητα του δημοσιογράφου έχει γίνει γνωστή ενώ η Bloomberg δεν απάντησε στο αίτημα της New York Post για σχόλιο.

Δείτε το στιγμιότυπο στο 0:30

Watch Trump SNAP at Reporter: 'You Are the Worst'

Σε ένα tweet, η δημοσιογράφος του CBS News στο Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, αποκάλυψε μια πρόσφατη αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στο Air Force One. Έγραψε ότι ο Τραμπ είπε την Παρασκευή σε έναν δημοσιογράφο του Bloomberg: «Ησυχία, ησυχία, γουρουνάκι», αφού ο δημοσιογράφος ρώτησε «γιατί, αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στα αρχεία, συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει», σύμφωνα με την Τζέικομπς.

