Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο: Είσαι ο χειρότερος – Δείτε βίντεο
Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο: Είσαι ο χειρότερος – Δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις έξω από το Air Force One όταν τον διέκοψε δημοσιογράφος του Bloomberg
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο του Bloomberg που τον διέκοψε ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε σε ζωντανή εκπομπή του Fox News, όπου ρωτήθηκε για τον Τάκερ Κάρλσον και τη συνέντευξη που πήρε στον αρνητή του ολοκαυτώματος Νικ Φουέντες.
Ενώ απαντούσε ο Τραμπ έξω από το Air Force One, τον διέκοψε δημοσιογράφος. Αποτέλεσμα ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να σταματήσει και να κοιτάξει εκνευρισμένος προς το σημείο όπου ήταν ο δημοσιογράφος. «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος», είπε. «Είσαι με τον Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν», συμπλήρωσε. Η ταυτότητα του δημοσιογράφου έχει γίνει γνωστή ενώ η Bloomberg δεν απάντησε στο αίτημα της New York Post για σχόλιο.
Δείτε το στιγμιότυπο στο 0:30
Σε ένα tweet, η δημοσιογράφος του CBS News στο Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, αποκάλυψε μια πρόσφατη αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στο Air Force One. Έγραψε ότι ο Τραμπ είπε την Παρασκευή σε έναν δημοσιογράφο του Bloomberg: «Ησυχία, ησυχία, γουρουνάκι», αφού ο δημοσιογράφος ρώτησε «γιατί, αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στα αρχεία, συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει», σύμφωνα με την Τζέικομπς.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Ενώ απαντούσε ο Τραμπ έξω από το Air Force One, τον διέκοψε δημοσιογράφος. Αποτέλεσμα ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να σταματήσει και να κοιτάξει εκνευρισμένος προς το σημείο όπου ήταν ο δημοσιογράφος. «Θα με αφήσεις να τελειώσω την δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος», είπε. «Είσαι με τον Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν», συμπλήρωσε. Η ταυτότητα του δημοσιογράφου έχει γίνει γνωστή ενώ η Bloomberg δεν απάντησε στο αίτημα της New York Post για σχόλιο.
Δείτε το στιγμιότυπο στο 0:30
Σε ένα tweet, η δημοσιογράφος του CBS News στο Λευκό Οίκο, Τζένιφερ Τζέικομπς, αποκάλυψε μια πρόσφατη αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στο Air Force One. Έγραψε ότι ο Τραμπ είπε την Παρασκευή σε έναν δημοσιογράφο του Bloomberg: «Ησυχία, ησυχία, γουρουνάκι», αφού ο δημοσιογράφος ρώτησε «γιατί, αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στα αρχεία, συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει», σύμφωνα με την Τζέικομπς.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα