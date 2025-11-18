Ρουμανία: Άρση εκκένωσης για ένα χωριό μετά τη ρωσική επίθεση σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε υγραέριο
Εξακολουθεί να καίει η φωτιά στο τουρκικό πλοίο που χτυπήθηκε από ρωσικό drone, ενώ βρισκόταν σε λιμάνι της περιφέρειας Οδησσού- Οι ρουμανικές Αρχές διέταξαν χθες την εκκένωση δύο μικρών χωριών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία
Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι κάτοικοι ενός χωριού που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και το οποίο είχε εκκενωθεί χθες, Δευτέρα, αφού επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην Ουκρανία προκάλεσε πυρκαγιά σε πλοίο που μετέφερε υγραέριο, μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Ήταν η πρώτη φορά που εκκενώθηκαν χωριά στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έπειτα από ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.
«Έπειτα από ανάλυση των κινδύνων και των πληροφοριών που ελήφθησαν από τους Ουκρανούς ομολόγους μας, αποφασίστηκε να αρθεί η εντολή εκκένωσης για το χωριό Τσαταλιτσόι», ανέφεραν οι ρουμανικές αρχές έκτακτης ανάγκης σε ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσαν σήμερα το πρωί και πρόσθεσαν πως οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στην πυρκαγιά η οποία είναι ενεργή σε υπό τουρκική σημαία εμπορικό πλοίο που επλήγη στο λιμάνι του Ισμαΐλ, σύμφωνα με το Κίεβο.
Η εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων παραμένει, αντίθετα, σε ισχύ για ένα δεύτερο ρουμανικό χωριό, το Πλαούρου, όπου ο κίνδυνος «παραμένει υψηλός». Δεκαπέντε κάτοικοι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε αυτή τη μικρή κοινότητα που βρίσκεται απέναντι από το λιμάνι του Ισμαΐλ.
Χθες, Δευτέρα, οι ρουμανικές αρχές διέκοψαν επίσης την οδική κυκλοφορία και τους πλόες στην περιοχή λόγω κινδύνου έκρηξης. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, «καμία παραβίαση του εναέριου χώρου δεν έχει διαπιστωθεί».
Αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα έχει θέσει στο στόχαστρο επανειλημμένα ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη, προκαλώντας συναγερμό στη Ρουμανία.
Την Παρασκευή, το ρουμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή μετά την πτώση θραυσμάτων drones στο έδαφος της χώρας τη νύχτα της 10ης προς 11η Νοεμβρίου.
Η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι χαρακτήρισε την κλήση του Ρώσου πρεσβευτή «θεατρινισμούς», αρνούμενη «κάθε εικασία για δήθεν εσκεμμένη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ρουμανίας και κάθε απειλή για την ασφάλεια εκ μέρους της Ρωσίας».
#Russian Shahed drones have today attacked and damaged a Turkish gas vessel owned by a private company, at the border of Romania and #Ukraine.— Kungahuset (@KorsasErik) November 18, 2025
Evacuation has been announced in the nearest settlement as the ship is on fire and could explode at any time with devastating effect. pic.twitter.com/RJoaJBdZv2
