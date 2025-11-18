Ρουμανία: Άρση εκκένωσης για ένα χωριό μετά τη ρωσική επίθεση σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε υγραέριο

Εξακολουθεί να καίει η φωτιά στο τουρκικό πλοίο που χτυπήθηκε από ρωσικό drone, ενώ βρισκόταν σε λιμάνι της περιφέρειας Οδησσού- Οι ρουμανικές Αρχές διέταξαν χθες την εκκένωση δύο μικρών χωριών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία