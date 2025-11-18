Δραματική διάσωση Ουκρανού τραυματία μετά από 33 ημέρες σε ρωσική ζώνη θανάτου: Τον έβγαλε «φέρετρο με ρόδες» - Δείτε βίντεο

Ο τραυματισμένος στρατιώτης είχε αποκοπεί πίσω από τις εχθρικές γραμμές, αφού μια νάρκη του είχε καταστρέψει το πόδι, και το μόνο που τον κρατούσε ζωντανό ήταν ένας αιμοστατικός επίδεσμος