Βρετανία: Υγειονομικός συναγερμός από παράνομη χωματερή κοντά στον Τάμεση
Το βουνό απορριμμάτων θέτει σε κίνδυνο το τοπικό οικοσύστημα και προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στον ποταμό Τάμεση
Ένα τεράστιο βουνό απορριμμάτων έχει εμφανιστεί σε αγροτική περιοχή της Αγγλίας, δίπλα σε ποτάμι που καταλήγει στον Τάμεση, προκαλώντας υγειονομικό συναγερμό και αντιδράσεις από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Η παράνομη χωματερή στην περιοχή της Οξφόρδης, μήκους περίπου 150 μέτρων και ύψους 6 μέτρων, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε από οργανωμένη εγκληματική ομάδα.
Ο βουλευτής Κάλουμ Μίλερ προειδοποίησε στο Κοινοβούλιο ότι η απομάκρυνση των αποβλήτων θα κόστιζε περισσότερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό του τοπικού συμβουλίου, κάνοντας λόγο για «ρύπανση σε τεράστιο επίπεδο». Προειδοποίησε επίσης ότι οι τοξικές ουσίες ενδέχεται να καταλήξουν στον Τάμεση μέσω του τοπικού ποταμού.
Η περιβαλλοντολογική οργάνωση «Φίλοι του Τάμεση» μίλησε για «οικολογική καταστροφή που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας», προειδοποιώντας ότι κάθε μέρα μεγαλώνει ο κίνδυνος οι τοξικές ουσίες να περάσουν στο ποτάμι. Κάτοικοι της περιοχής χαρακτήρισαν τον σωρό «φρικτό» και ζήτησαν άμεση κυβερνητική παρέμβαση.
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει κλείσει τον χώρο και διερευνά την υπόθεση, αν και παραδέχεται ότι οι πόροι της είναι περιορισμένοι και ενεργεί βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Πρόσφατη έκθεση του Κοινοβούλιου του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιεί ότι τα εγκλήματα παράνομης διαχείρισης αποβλήτων έχουν λάβει «ενδημικές» διαστάσεις στη χώρα και απαιτούν ριζική αντιμετώπιση.
