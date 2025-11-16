Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, η Sakellaris Ανατομικά προσφέρει υποδήματα που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ, ειδικά κατασκευασμένα για να στηρίζουν κάθε μας βήμα με αυτοπεποίθηση.
Ξεμένουν από νερό στο Ιράν - Ψεκάζουν τα σύννεφα για βροχή και προσεύχονται για να τελειώσει η ξηρασία
Ξεμένουν από νερό στο Ιράν - Ψεκάζουν τα σύννεφα για βροχή και προσεύχονται για να τελειώσει η ξηρασία
Η χώρα βιώνει το πιο ξηρό φθινόπωρο των τελευταίων 50 ετών - Αν δεν βρέξει, πρέπει να εκκενώσουμε την Τεχεράνη, έχει προειδοποιήσει ο πρόεδρος
Οι Αρχές του Ιράν ψέκασαν τα σύννεφα με χημικά για να προκαλέσουν βροχή, για να καταπολεμήσουν τη χειρότερη ξηρασία που έχει πλήξει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο ψεκασμός πραγματοποιήθηκε το Σάββατο πάνω από τη λεκάνη της λίμνης Ουρμία, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Irna. Η Ουρμία είναι η μεγαλύτερη λίμνη του Ιράν, αλλά έχει στεγνώσει σε μεγάλο βαθμό, αφήνοντας ένα τεράστιο στρώμα αλατιού.
Ανάλογες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν στο ανατολικό και δυτικό Αζερμπαϊτζάν, τις ιρανικές επαρχίες στο βορειοδυτικό Ιτάν.
Η σπορά νεφών, όπως ονομάζεται η διαδικασία, περιλαμβάνει την έγχυση αλάτων, όπως ιωδιούχο άργυρο ή το ιωδιούχο κάλιο, στα σύννεφα μέσω αεροσκαφών από το έδαφος. Έτσι, οι υδρατμοί μπορεί να συμπυκνωθούν πιο εύκολα και να μετατραπούν σε βροχή.
Η τεχνική χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες ενώ πρόσφατα την έχουν χρησιμοποιήσει και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Και αν δεν πιάσουν αυτά, την Παρασκευή σε τζαμί στην Τεχεράνη έγιναν και προσευχές...
Οι βροχοπτώσεις είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και τα φράγματα είναι σχεδόν άδεια, σημειώνει το BBC. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξουν σύντομα αρκετές βροχοπτώσεις, η παροχή νερού στην Τεχεράνη θα μπορούσε να περιοριστεί και οι άνθρωποι θα πρέπει να εκκενώσουν την πρωτεύουσα.
Ο μετεωρολογικός οργανισμός του Ιράν ανέφερε ότι οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά περίπου 89% φέτος σε σύγκριση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Η χώρα βιώνει το πιο ξηρό φθινόπωρο που έχει γνωρίσει τα τελευταία 50 χρόνια με πολλά φράγματα να έχουν κάτω από 10% του νερού που θα έπρεπε.
Οι Αρχές έχουν ανακοινώσει σχέδια για την επιβολή κυρώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες νερού.
