Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία
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Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία

Δεν έχει πια τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος γιατί το μνημόνιο έχει υπογραφεί ψηφιακά, λέει η Τεχεράνη

Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία
Η προγραμματισμένη συνάντηση Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα Παρασκευή αναβλήθηκε, με προετοιμασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη για συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών μέσα τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, καθώς το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου είχε ήδη υπογραφεί ψηφιακά από ΗΠΑ και Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο.

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