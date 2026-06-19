Δείτε βίντεο: Άρχισε να ξεκολλάει το χρώμα της πισίνας στο Μνημείο Λίνκολν που ο Τραμπ ανακαίνισε έναντι $15 εκατ.
Πριν από λίγες ημέρες το χρώμα της «Reflecting Pool» στην Ουάσινγκτον αντί για το αναμενόμενο γαλάζιο έγινε πράσινο λόγω φυκιών
Όπως αναφέρει το Reuters η ιστορική πισίνα άδειασε και ανακαινίστηκε στο πλαίσιο μιας σύμβασης χωρίς διαγωνισμό, αξίας 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ως μέρος των ριζικών σχεδίων του Ντόναλντ Τραμπ για την αναδιαμόρφωση της πρωτεύουσας των ΗΠΑ. Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου για να δημιουργηθεί χώρος για μια νέα αίθουσα χορού (White House State Ballroom), καθώς και η κατασκευή μιας τεράστιας αψίδας κοντά στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον για τους πεσόντες του έθνους και άλλους διακεκριμένους Αμερικανούς.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στις 6 Ιουνίου ότι οι εργασίες στην πισίνα είχαν ολοκληρωθεί. Την Τρίτη, οι εργάτες έριξαν υπεροξείδιο του υδρογόνου στην πισίνα για να καταπολεμήσουν την άνθιση φυκιών σε μία προσπάθεια να ξεφορτωθούν το πράσινο χρώμα και να επαναφέρουν το γαλάζιο.
Paint was seen peeling from the floor of the Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington, D.C. on Thursday, weeks after a $14 million renovation that included a new color President Trump called “American Flag Blue.” pic.twitter.com/pCYznXRoFF— CBS News (@CBSNews) June 18, 2026
Renovation of the Lincoln Memorial Reflecting Pool, a high priority for President Trump, was completed last week, but the water has already turned green with algae and paint is beginning to peel. Jonathan Karl reports.— ABC News (@ABC) June 19, 2026
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«Θέλω τα χρήματά μου πίσω μετά από αυτό που είδα»Ορισμένοι επισκέπτες δεν εντυπωσιάστηκαν από το θέαμα. «Θέλω τα χρήματά μου πίσω μετά από αυτό που είδα. Πιστεύω ότι οι πόροι μας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα αλλού. Πιστεύω ότι αυτή η πισίνα ήταν όμορφη πριν, πριν από όλη αυτή την προσοχή», δήλωσε ένας κάτοικος του Κολοράντο.
Ο Τραμπ έχει δεχθεί κριτική επειδή παρέκαμψε βιαστικά τις διαδικασίες σχεδιασμού που προορίζονται να διατηρούν την προσεκτικά διαμορφωμένη αισθητική της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινίσεών του. Η κυβέρνησή του χαρακτήρισε αυτή την κριτική ως κομματικές αιχμές, ενώ παράλληλα επαίνεσε τη σχεδιαστική ικανότητα του επιχειρηματία ακινήτων.
Went back to the reflecting pool with a waterproof camera. Here’s what it looks like underwater where a section has peeled up and was removed. pic.twitter.com/jWS9LtGGZE— Andrew Leyden (@PenguinSix) June 19, 2026
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