Δείτε βίντεο: Άρχισε να ξεκολλάει το χρώμα της πισίνας στο Μνημείο Λίνκολν που ο Τραμπ ανακαίνισε έναντι $15 εκατ.
ΚΟΣΜΟΣ
Ουάσινγκτον Πισίνα Ντόναλντ Τραμπ Λίνκολν

Δείτε βίντεο: Άρχισε να ξεκολλάει το χρώμα της πισίνας στο Μνημείο Λίνκολν που ο Τραμπ ανακαίνισε έναντι $15 εκατ.

Πριν από λίγες ημέρες το χρώμα της «Reflecting Pool» στην Ουάσινγκτον αντί για το αναμενόμενο γαλάζιο έγινε πράσινο λόγω φυκιών

Δείτε βίντεο: Άρχισε να ξεκολλάει το χρώμα της πισίνας στο Μνημείο Λίνκολν που ο Τραμπ ανακαίνισε έναντι $15 εκατ.
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το χρώμα από τον πάτο της πισίνας «Reflecting Pool» του Μνημείου του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, η οποία ανακαινίστηκε πρόσφατα έναντι περίπου $15 εκατ., άρχισε να ξεκολλάει την Πέμπτη (18/9), ενώ πριν από λίγες ημέρες το νερό της πισίνας αντί για το αναμενόμενο γαλάζιο είχε γίνει πράσινο λόγω των φυκιών.

Όπως αναφέρει το Reuters η ιστορική πισίνα άδειασε και ανακαινίστηκε στο πλαίσιο μιας σύμβασης χωρίς διαγωνισμό, αξίας 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ως μέρος των ριζικών σχεδίων του Ντόναλντ Τραμπ για την αναδιαμόρφωση της πρωτεύουσας των ΗΠΑ. Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου για να δημιουργηθεί χώρος για μια νέα αίθουσα χορού (White House State Ballroom), καθώς και η κατασκευή μιας τεράστιας αψίδας κοντά στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον για τους πεσόντες του έθνους και άλλους διακεκριμένους Αμερικανούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στις 6 Ιουνίου ότι οι εργασίες στην πισίνα είχαν ολοκληρωθεί. Την Τρίτη, οι εργάτες έριξαν υπεροξείδιο του υδρογόνου στην πισίνα για να καταπολεμήσουν την άνθιση φυκιών σε μία προσπάθεια να ξεφορτωθούν το πράσινο χρώμα και να επαναφέρουν το γαλάζιο.

«Θέλω τα χρήματά μου πίσω μετά από αυτό που είδα»

Ορισμένοι επισκέπτες δεν εντυπωσιάστηκαν από το θέαμα. «Θέλω τα χρήματά μου πίσω μετά από αυτό που είδα. Πιστεύω ότι οι πόροι μας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα αλλού. Πιστεύω ότι αυτή η πισίνα ήταν όμορφη πριν, πριν από όλη αυτή την προσοχή», δήλωσε ένας κάτοικος του Κολοράντο.

Ο Τραμπ έχει δεχθεί κριτική επειδή παρέκαμψε βιαστικά τις διαδικασίες σχεδιασμού που προορίζονται να διατηρούν την προσεκτικά διαμορφωμένη αισθητική της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινίσεών του. Η κυβέρνησή του χαρακτήρισε αυτή την κριτική ως κομματικές αιχμές, ενώ παράλληλα επαίνεσε τη σχεδιαστική ικανότητα του επιχειρηματία ακινήτων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης