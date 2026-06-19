Γαλλία και Ισπανία τάσσονται κατά των «κέντρων επιστροφών» σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες

French President Macron on return hubs:



There is the question of these so-called return centers in third countries. France does not support them.



We support a more effective return policy.



I have never seen a return center in a third country that actually works.



You are… pic.twitter.com/AW73HEbfnq — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ιδρύσει Κέντρα Επιστροφής για τους μετανάστες εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ότι δεν είναι ούτε αποτελεσματικά, ούτε συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίες.Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο σήμερα, είπε ότι η χώρα του τάχθηκε επίσης κατά των κέντρων επιστροφής, αλλά ήταν στη μειοψηφία. Υποστήριξε ότι αυτά τα κέντρα «απλώς θα σπαταλήσουν οικονομικούς πόρους και η Ευρώπη δεν έχει πολλούς».«Ναι, σε μια πολιτική κατά της παράτυπης μετανάστευσης, που θα μας καθιστά πιο αποτελεσματικούς, που οδηγεί σε επιστροφές (…) Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, όχι σε Κέντρα Επιστροφής σε τρίτες χώρες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος αφού ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.«Επειδή πιστεύω ότι δεν είναι αποτελεσματικά, ούτε συνάδουν με τις δικές μας αρχές», πρόσθεσε, δηλώνοντας ωστόσο ότι σέβεται τις χώρες που θέλουν να ιδρύσουν τέτοια κέντρα.



«Δεν έχω δει ποτέ ένα Κέντρο Επιστροφής σε τρίτη χώρα που να λειτουργεί», επέμεινε ο Μακρόν.



Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι θα αντιταχθεί στη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την κατασκευή τέτοιων κέντρων, καθώς θεωρεί ότι αυτά «αφορούν την πολιτική κάθε κράτους» ξεχωριστά.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη την αναθεώρηση του συστήματος επιστροφής των μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο, μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει τη δυνατότητα των χωρών μελών να συνάπτουν συμφωνίες για να κατασκευάζουν κέντρα επιστροφής (return hubs) σε τρίτες χώρες εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η Ιταλία ή η Αυστρία, τάσσονται υπέρ της δημιουργίας τέτοιων κέντρων, καθώς θεωρούν ότι θα διευκολύνουν τον επαναπατρισμό και θα αποτρέψουν δυνητικούς παράτυπους μετανάστες.