Γαλλία και Ισπανία τάσσονται κατά των «κέντρων επιστροφών» σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Πέδρο Σάντσεθ Μετανάστες

Γαλλία και Ισπανία τάσσονται κατά των «κέντρων επιστροφών» σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες

Μακρόν: Δεν έχω δει ποτέ ένα Κέντρο Επιστροφής σε τρίτη χώρα που να λειτουργεί - Πέδρο Σάντσεθ: Απλώς θα σπαταλήσουν οικονομικούς πόρους και η Ευρώπη δεν έχει πολλούς - Δανία, Ιταλία, Αυστρία τάσσονται υπέρ

Γαλλία και Ισπανία τάσσονται κατά των «κέντρων επιστροφών» σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να ιδρύσει Κέντρα Επιστροφής για τους μετανάστες εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ότι δεν είναι ούτε αποτελεσματικά, ούτε συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο σήμερα, είπε ότι η χώρα του τάχθηκε επίσης κατά των κέντρων επιστροφής, αλλά ήταν στη μειοψηφία. Υποστήριξε ότι αυτά τα κέντρα «απλώς θα σπαταλήσουν οικονομικούς πόρους και η Ευρώπη δεν έχει πολλούς».

«Ναι, σε μια πολιτική κατά της παράτυπης μετανάστευσης, που θα μας καθιστά πιο αποτελεσματικούς, που οδηγεί σε επιστροφές (…) Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, όχι σε Κέντρα Επιστροφής σε τρίτες χώρες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος αφού ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

«Επειδή πιστεύω ότι δεν είναι αποτελεσματικά, ούτε συνάδουν με τις δικές μας αρχές», πρόσθεσε, δηλώνοντας ωστόσο ότι σέβεται τις χώρες που θέλουν να ιδρύσουν τέτοια κέντρα.



«Δεν έχω δει ποτέ ένα Κέντρο Επιστροφής σε τρίτη χώρα που να λειτουργεί», επέμεινε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε επίσης ότι θα αντιταχθεί στη χρήση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την κατασκευή τέτοιων κέντρων, καθώς θεωρεί ότι αυτά «αφορούν την πολιτική κάθε κράτους» ξεχωριστά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη την αναθεώρηση του συστήματος επιστροφής των μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο, μια μεταρρύθμιση που περιλαμβάνει τη δυνατότητα των χωρών μελών να συνάπτουν συμφωνίες για να κατασκευάζουν κέντρα επιστροφής (return hubs) σε τρίτες χώρες εκτός των συνόρων της ΕΕ.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η Ιταλία ή η Αυστρία, τάσσονται υπέρ της δημιουργίας τέτοιων κέντρων, καθώς θεωρούν ότι θα διευκολύνουν τον επαναπατρισμό και θα αποτρέψουν δυνητικούς παράτυπους μετανάστες.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης