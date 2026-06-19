Βίντεο: Η συγκλονιστική διάσωση στην παρέλαση των Νικς στη Νέα Υόρκη, «θα πεθάνει»
Βίντεο: Η συγκλονιστική διάσωση στην παρέλαση των Νικς στη Νέα Υόρκη, «θα πεθάνει»
Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του πάνω σε γυάλινη κατασκευή του μετρό πιθανότατα λόγω υπερβολικής δόσης ναρκωτικών - Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τους πρωταγωνιστές «ήρωες»
Οπαδοί των Νιου Γιορκ Νικς έθεσαν σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια για να σώσουν έναν άνδρα που έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν πάνω σε γυάλινη κατασκευή του μετρό και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η φιέστα στη Νέα Υόρκη.
Η διασώστρια εκτός υπηρεσίας Σιμόν Κέλι και ο Πίτερ Σριβ Ντον ήταν μέλη της μικρής ομάδας που χαρακτηρίστηκαν ήρωες για την γρήγορη αντίδραση να χορηγήσουν φάρμακο στον άνδρα που είχε σκαρφαλώσει πάνω από κατασκευή του μετρό της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την New York Post.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πίτερ βιντεοσκοπούσε τους εορτασμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και εντόπισε τον άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποίησε αστυνομικό που βρισκόταν κοντά λέγοντας πως έκανε εμετό και λιποθύμησε.
«Ανέβηκα επειδή ο τύπος είχε πέσει πολύ άσχημα, κανείς δεν έκανε τίποτα και δεν υπήρχε χρόνος», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram.
Οι πρώτοι που έφτασαν δεν έκαναν κάτι με αποτέλεσμα ο Πίτερ να σκαρφαλώσει στην κατασκευή για να φτάσει τον λιπόθυμο άνδρα. «Θα σου πουν να κατέβεις», είπε μια γυναίκα με τον ίδιο να απαντά «λοιπόν, τότε θα πεθάνει».
Ο Πίτερ αγνόησε την εντολή του αστυνομικού να σταματήσει να σκαρφαλώνει στην κατασκευή και βρήκε τον άνδρα λιπόθυμο, με το κεφάλι του γερμένο προς τα πίσω. Ο οπαδός των Νικς προσπαθούσε να επαναφέρει τον άνδρα λέγοντας «σήκω φίλε» ενώ χιλιάδες παρακολουθούσαν.
Η διάσωση:
«Μόλις έφτασα κοντά του, ήταν ξεκάθαρο ότι η κατάσταση ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να χρειαστεί κάποιος που γνώριζε περισσότερα από εμένα – Σιμόν Κέλι είσαι ήρωας και θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων», έγραψε.
Η Κέλι και μια μικρή ομάδα οπαδών κατάφεραν να αναρριχηθούν στη γυάλινη κατασκευή για να προσφέρουν βοήθεια στον άνδρα. Η Κέλι, η οποία υπηρετεί στην Ομάδα Διάσωσης του Σάουθ Όραντζ, είχε καταφέρει να περάσει μέσα από το πλήθος και να φτάσει στην πλατφόρμα, όπου δήλωσε ότι ήταν «γιατρός» και ανέλαβε τον έλεγχο της κατάστασης.
Η Κέλι χορήγησε μια δόση σπρέι στη μύτη του άνδρα πριν του κάνει μασάζ στο στέρνο, σύμφωνα με το βίντεο που κατέγραψε ο Σριβ. Ο άνδρας συνήλθε μετά τις πρώτες βοήθειες και προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει την Κέλι πολλές φορές, ενώ εκείνη τον ρωτούσε τι είχε πάρει.
Αρκετοί σκαρφάλωσαν στην κατασκευή και βοήθησαν να μεταφέρουν τον άνδρα κάτω για να τον παραλάβει ασθενοφόρο. «Μερικές φορές, αν δεις κάτι, κάνε κάτι. Χαίρομαι που υπήρχαν άνθρωποι που ήξεραν τι έκαναν (όχι εγώ). Αγαπώ πραγματικά αυτή την πόλη», ανέφερε ο Πίτερ.
Η διασώστρια εκτός υπηρεσίας Σιμόν Κέλι και ο Πίτερ Σριβ Ντον ήταν μέλη της μικρής ομάδας που χαρακτηρίστηκαν ήρωες για την γρήγορη αντίδραση να χορηγήσουν φάρμακο στον άνδρα που είχε σκαρφαλώσει πάνω από κατασκευή του μετρό της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την New York Post.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πίτερ βιντεοσκοπούσε τους εορτασμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και εντόπισε τον άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποίησε αστυνομικό που βρισκόταν κοντά λέγοντας πως έκανε εμετό και λιποθύμησε.
«Ανέβηκα επειδή ο τύπος είχε πέσει πολύ άσχημα, κανείς δεν έκανε τίποτα και δεν υπήρχε χρόνος», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram.
Οι πρώτοι που έφτασαν δεν έκαναν κάτι με αποτέλεσμα ο Πίτερ να σκαρφαλώσει στην κατασκευή για να φτάσει τον λιπόθυμο άνδρα. «Θα σου πουν να κατέβεις», είπε μια γυναίκα με τον ίδιο να απαντά «λοιπόν, τότε θα πεθάνει».
Ο Πίτερ αγνόησε την εντολή του αστυνομικού να σταματήσει να σκαρφαλώνει στην κατασκευή και βρήκε τον άνδρα λιπόθυμο, με το κεφάλι του γερμένο προς τα πίσω. Ο οπαδός των Νικς προσπαθούσε να επαναφέρει τον άνδρα λέγοντας «σήκω φίλε» ενώ χιλιάδες παρακολουθούσαν.
Η διάσωση:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Μόλις έφτασα κοντά του, ήταν ξεκάθαρο ότι η κατάσταση ήταν αρκετά σοβαρή ώστε να χρειαστεί κάποιος που γνώριζε περισσότερα από εμένα – Σιμόν Κέλι είσαι ήρωας και θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων», έγραψε.
Η Κέλι και μια μικρή ομάδα οπαδών κατάφεραν να αναρριχηθούν στη γυάλινη κατασκευή για να προσφέρουν βοήθεια στον άνδρα. Η Κέλι, η οποία υπηρετεί στην Ομάδα Διάσωσης του Σάουθ Όραντζ, είχε καταφέρει να περάσει μέσα από το πλήθος και να φτάσει στην πλατφόρμα, όπου δήλωσε ότι ήταν «γιατρός» και ανέλαβε τον έλεγχο της κατάστασης.
Η Κέλι χορήγησε μια δόση σπρέι στη μύτη του άνδρα πριν του κάνει μασάζ στο στέρνο, σύμφωνα με το βίντεο που κατέγραψε ο Σριβ. Ο άνδρας συνήλθε μετά τις πρώτες βοήθειες και προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει την Κέλι πολλές φορές, ενώ εκείνη τον ρωτούσε τι είχε πάρει.
Αρκετοί σκαρφάλωσαν στην κατασκευή και βοήθησαν να μεταφέρουν τον άνδρα κάτω για να τον παραλάβει ασθενοφόρο. «Μερικές φορές, αν δεις κάτι, κάνε κάτι. Χαίρομαι που υπήρχαν άνθρωποι που ήξεραν τι έκαναν (όχι εγώ). Αγαπώ πραγματικά αυτή την πόλη», ανέφερε ο Πίτερ.
Όσο για την Κέλι, αναδημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram βίντεο τη διάσωση και ελπίζει ότι η φήμη που απέκτησε χάρη στο βίντεο που έγινε viral θα την βοηθήσει να εισαχθεί στην ιατρική σχολή. «Η απήχηση στο Instagram είναι υπέροχη, αλλά ποιος μπορεί να φέρει το όνομά μου στις επιτροπές εισαγωγής των ιατρικών σχολών;», έγραψε η Κέλι.
Η Σιμόν με φαν των Νικς:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Σιμόν με φαν των Νικς:
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