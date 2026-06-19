Βίντεο: Η συγκλονιστική διάσωση στην παρέλαση των Νικς στη Νέα Υόρκη, «θα πεθάνει»

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Όσο για την Κέλι, αναδημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram βίντεο τη διάσωση και ελπίζει ότι η φήμη που απέκτησε χάρη στο βίντεο που έγινε viral θα την βοηθήσει να εισαχθεί στην ιατρική σχολή. «Η απήχηση στο Instagram είναι υπέροχη, αλλά ποιος μπορεί να φέρει το όνομά μου στις επιτροπές εισαγωγής των ιατρικών σχολών;», έγραψε η Κέλι.