Μια ζωή αφεντικό της Ryanair ο Μάικλ Ο’Λίρι: Ανανέωσε τη σύμβασή του ως το 2032 με μπόνους 150 εκατ. ευρώ

Ο Μάικλ Ο’Λίρι, διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, παρέτεινε τη σύμβασή του έως το 2032, στο πλαίσιο συμφωνίας που περιλαμβάνει πρόγραμμα μπόνους το οποίο θα μπορούσε να του αποφέρει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ.Από την ανάληψη των καθηκόντων του ως διευθύνοντος συμβούλου το 1994, η Ryanair έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης, αναφέρει το BBC.Εάν ο Ο’Λίρι παραμείνει στον όμιλο της Ryanair έως τον Απρίλιο του 2032, θα του δοθεί η δυνατότητα να αγοράσει 10 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 26,70 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον τα ετήσια κέρδη φτάσουν τα 4 δισ. ευρώ ή εάν η τιμή της μετοχής υπερβεί τα 42 ευρώ για 28 συνεχόμενες ημέρες.«Η επίτευξη αυτών των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων θα δημιουργούσε σημαντική πρόσθετη αξία για όλους τους μετόχους της Ryanair», ανέφερε η Ryanair σε δήλωσή της.Πέρυσι, είχε αναφερθεί ότι ο Ο’Μίρι ήταν σε θέση να εισπράξει μπόνους αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ καθώς οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους έκλεισαν πάνω από τα 21 ευρώ για 28η συνεχόμενη ημέρα τον Μάιο του 2025, εκπληρώνοντας έναν βασικό στόχο απόδοσης.