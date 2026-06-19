Πανικός στην Times Square μετά από πυροβολισμούς, πλήθος κόσμου έτρεχε για να σωθεί, συνελήφθη ένας 17χρονος, δείτε βίντεο

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά την τεράστια παρέλαση των Νιου Γιορκ Νικς, στην οποία συμμετείχαν πάνω από ένα εκατ. άνθρωποι - Ένας 26χρονος τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από επίθεση με μαχαίρι, αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου