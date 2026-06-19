Πανικός στην Times Square μετά από πυροβολισμούς, πλήθος κόσμου έτρεχε για να σωθεί, συνελήφθη ένας 17χρονος, δείτε βίντεο
Πανικός στην Times Square μετά από πυροβολισμούς, πλήθος κόσμου έτρεχε για να σωθεί, συνελήφθη ένας 17χρονος, δείτε βίντεο
Το περιστατικό έγινε λίγο μετά την τεράστια παρέλαση των Νιου Γιορκ Νικς, στην οποία συμμετείχαν πάνω από ένα εκατ. άνθρωποι - Ένας 26χρονος τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από επίθεση με μαχαίρι, αλλά νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) στην Times Square της Νέας Υόρκης, καθώς ένα άτομο τραυματίστηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι, ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά την παρέλαση τεράστια παρέλαση των πρωταθλητών του ΝΒΑ, Νιου Γιορκ Νικς, στην οποία συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από ένα εκατ. άνθρωποι.
Όπως αναφέρει abc7ny, ένας έφηβος ηλικίας 17 ετών άρχισε να σημαδεύει και να πυροβολάει στη γωνία της 44ης Οδού και της Broadway, γύρω στις 3:40 μ.μ. Κανείς δεν τραυματίστηκε από τις σφαίρες, αλλά ο ήχος των πυροβολισμών ανάγκασε τον κόσμο να διασκορπιστεί στη διάσημη πλατεία και να τρέχει πανικόβλητος για να σωθεί. Σε βίντεο φαίνονται πολλά άτομα να κρύβονται σε καταστήματα στην οδό Broadway, καθώς και στη 45η Οδό και την 8η Λεωφόρο. Οι υπάλληλοι ενός καταστήματος με σουβενίρ βοήθησαν ανθρώπους που είχαν πέσει στο έδαφος τρομοκρατημένοι μετά το περιστατικό.
Ο 17χρονος δράστης εθεάθη να τρέχει προς τα νότια, χτυπώντας με δύναμη έναν αστυνομικό, πριν συνεχίσει να τρέχει προς τα ανατολικά στην 42η Οδό με την αστυνομία να τον καταδιώκει. Λίγο μετά τη σύλληψή του, σημειώθηκε και πάλι πυροβολισμοί στη 45η Οδό και την 8η Λεωφόρο.
Η αστυνομία έσπευσε στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και προσδιορίζοντας πού προσγειώθηκαν οι σφαίρες. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ο 17χρονος συλληφθείς είναι ο δράστης που φαίνεται στο βίντεο της Earth Cam, αλλά δήλωσαν στο Eyewitness News ότι αναζητούν και άλλα άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το κίνητρο των πυροβολισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πλήθος ανθρώπων.
Όπως αναφέρει abc7ny, ένας έφηβος ηλικίας 17 ετών άρχισε να σημαδεύει και να πυροβολάει στη γωνία της 44ης Οδού και της Broadway, γύρω στις 3:40 μ.μ. Κανείς δεν τραυματίστηκε από τις σφαίρες, αλλά ο ήχος των πυροβολισμών ανάγκασε τον κόσμο να διασκορπιστεί στη διάσημη πλατεία και να τρέχει πανικόβλητος για να σωθεί. Σε βίντεο φαίνονται πολλά άτομα να κρύβονται σε καταστήματα στην οδό Broadway, καθώς και στη 45η Οδό και την 8η Λεωφόρο. Οι υπάλληλοι ενός καταστήματος με σουβενίρ βοήθησαν ανθρώπους που είχαν πέσει στο έδαφος τρομοκρατημένοι μετά το περιστατικό.
Επίσης, ένας 26χρονος τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από επίθεση με μαχαίρι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Morningside. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει και αναμένεται να αναρρώσει.
Just hours after millions of people filled the streets of New York City celebrating the Knicks, gunfire erupted in broad daylight near Times Square, sending crowds fleeing.— ABC News (@ABC) June 19, 2026
@ABC News' Aaron Katersky has the story. https://t.co/JhqZIF2Biv pic.twitter.com/Rwxkr4lWVW
Ο 17χρονος δράστης εθεάθη να τρέχει προς τα νότια, χτυπώντας με δύναμη έναν αστυνομικό, πριν συνεχίσει να τρέχει προς τα ανατολικά στην 42η Οδό με την αστυνομία να τον καταδιώκει. Λίγο μετά τη σύλληψή του, σημειώθηκε και πάλι πυροβολισμοί στη 45η Οδό και την 8η Λεωφόρο.
«Δεν είδα πολλά, αλλά βρισκόμουν εκεί κάτω, ακριβώς στη γωνία, και άκουσα “παφ-παφ-παφ”. Κοίταξα το κινητό μου και είδα ότι είχαν πέσει πυροβολισμοί κοντά στην Times Square», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Τρελό. Δεν περίμενα πραγματικά να συμβεί κάτι τέτοιο σε αυτή την περιοχή. Ειδικά εδώ. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες γύρω», είπε ένας εργαζόμενος της περιοχής.
Another angle shows the moment shots were fired in Times Square.— Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026
🎥: @RapidReport2025 https://t.co/qjW0KMNxtm pic.twitter.com/tZq2znvmxs
Η αστυνομία έσπευσε στην περιοχή, συλλέγοντας στοιχεία και προσδιορίζοντας πού προσγειώθηκαν οι σφαίρες. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ο 17χρονος συλληφθείς είναι ο δράστης που φαίνεται στο βίντεο της Earth Cam, αλλά δήλωσαν στο Eyewitness News ότι αναζητούν και άλλα άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το κίνητρο των πυροβολισμών που έθεσαν σε κίνδυνο πλήθος ανθρώπων.
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