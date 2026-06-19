H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Χάος στο Παρίσι: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένα και περπάτησαν στις ράγες, δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου έζησαν εκατοντάδες επιβάτες της προαστιακής γραμμής RER E στο Παρίσι, όταν ηλεκτρική βλάβη ακινητοποίησε τα τρένα για ώρες, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και σοβαρών προβλημάτων στο δίκτυο
Η βλάβη σημειώθηκε τις ώρες αιχμής και επηρέασε την περιοχή κοντά στον σταθμό Gare de l’Est, όπου καταγράφηκαν επίσης προβλήματα ηλεκτροδότησης που προκάλεσαν αναστάτωση και στα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV.
Σύμφωνα με την εταιρεία SNCF, η κυκλοφορία στη γραμμή RER E διακόπηκε πλήρως περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, με αρχική εκτίμηση ότι τα δρομολόγια θα επανέρχονταν γύρω στις 19:00. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι η αποκατάσταση δεν αναμενόταν πριν από τις 22:00.
Panne à gare de l'Est: des passagers du RER E sur les voies pour évacuer les trains pic.twitter.com/o5GJFdMVmL— BFM (@BFMTV) June 18, 2026
Επιβάτες εγκλωβισμένοι στη ζέστηΗ καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στα βαγόνια, σε συνθήκες έντονης ζέστης και με προβλήματα στον κλιματισμό.
Όταν η αναμονή παρατάθηκε, αρκετοί ταξιδιώτες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα τρένα και να κινηθούν πεζοί πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι η πρακτική αυτή απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφαλείας.
«Θα νόμιζε κανείς ότι είμαστε σε ταινία, αλλά αυτή είναι η πραγματική ζωή», ανέφερε ένας επιβάτης, ο οποίος κατέγραψε βίντεο τη στιγμή που περπατούσε προς τον σταθμό Πορτ Μαγιό.
Όπως περιέγραψε, παρέμεινε εγκλωβισμένος για περίπου 45 λεπτά πριν αναγκαστεί να περπατήσει σχεδόν δύο χιλιόμετρα για να απομακρυνθεί από το σημείο.
Μια άλλη επιβάτης, η Λέα, έκανε λόγο για μια «σουρεαλιστική κατάσταση», περιγράφοντας ότι οι επιβάτες παρέμειναν για περίπου μία ώρα μέσα στο τρένο σε αποπνικτικές συνθήκες, ενώ στη συνέχεια τους ζητήθηκε να κατέβουν και να περπατήσουν μέσα στο σκοτάδι μέχρι τον σταθμό.
Honte à vous de nous abandonné comme ça sans communication sans rien pic.twitter.com/V0nGF7RqrM— Max11 (@Max_dz11) June 18, 2026
Η ίδια υποστήριξε ότι δεν υπήρχε επαρκής υποστήριξη από το προσωπικό, ούτε βοήθεια για όσους μπορεί να αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας λόγω της ζέστης.
Τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στο βράδυ της Πέμπτης. Το πρωί της Παρασκευής, η λειτουργία της γραμμής RER E παρέμενε προβληματική, με την SNCF να προειδοποιεί για καθυστερήσεις, ακυρώσεις και αλλαγές στα δρομολόγια.
Συνεχίστηκαν οι δυσλειτουργίες
Η εταιρεία κάλεσε τους επιβάτες να είναι προετοιμασμένοι για περαιτέρω δυσλειτουργίες, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης μετά τη διακοπή ρεύματος συνεχίζονταν.
Vous allez pas l’emporter au paradis celle-là RER E Je le jure pic.twitter.com/q48sO4jYRs— Y⭕️USS🇫🇷 (@Youssnk) June 18, 2026
Situation incroyable sur le RER E. Nous marchons tout près des rails entre les stations pour rejoindre la porte maillot. 2km de marche souterraine après être restés bloqués 45min à bord du train ! @LCI @BFMTV @CNEWS @franceinfo @brutofficiel @CLPRESSFR @reelmediaoff pic.twitter.com/eZ01qTHxmV— |antoine lorigeon| (@loorigeon_) June 18, 2026
Vous allez pas l’emporter au paradis celle-là RER E Je le jure pic.twitter.com/q48sO4jYRs— Y⭕️USS🇫🇷 (@Youssnk) June 18, 2026
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