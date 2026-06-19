Χάος στο Παρίσι: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένα και περπάτησαν στις ράγες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Παρίσι Τρένα

Χάος στο Παρίσι: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένα και περπάτησαν στις ράγες, δείτε βίντεο

Στιγμές τρόμου έζησαν εκατοντάδες επιβάτες της προαστιακής γραμμής RER E στο Παρίσι, όταν ηλεκτρική βλάβη ακινητοποίησε τα τρένα για ώρες, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και σοβαρών προβλημάτων στο δίκτυο

Χάος στο Παρίσι: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε τρένα και περπάτησαν στις ράγες, δείτε βίντεο
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Ένα σκηνικό χάους εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Παρισιού, όταν σοβαρή ηλεκτρική βλάβη στη γραμμή RER E προκάλεσε πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας, αφήνοντας εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβισμένους μέσα στα τρένα.

Η βλάβη σημειώθηκε τις ώρες αιχμής και επηρέασε την περιοχή κοντά στον σταθμό Gare de l’Est, όπου καταγράφηκαν επίσης προβλήματα ηλεκτροδότησης που προκάλεσαν αναστάτωση και στα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV.

Σύμφωνα με την εταιρεία SNCF, η κυκλοφορία στη γραμμή RER E διακόπηκε πλήρως περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, με αρχική εκτίμηση ότι τα δρομολόγια θα επανέρχονταν γύρω στις 19:00. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό ότι η αποκατάσταση δεν αναμενόταν πριν από τις 22:00.

Επιβάτες εγκλωβισμένοι στη ζέστη

Η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στα βαγόνια, σε συνθήκες έντονης ζέστης και με προβλήματα στον κλιματισμό.

Όταν η αναμονή παρατάθηκε, αρκετοί ταξιδιώτες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα τρένα και να κινηθούν πεζοί πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι η πρακτική αυτή απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφαλείας.

«Θα νόμιζε κανείς ότι είμαστε σε ταινία, αλλά αυτή είναι η πραγματική ζωή», ανέφερε ένας επιβάτης, ο οποίος κατέγραψε βίντεο τη στιγμή που περπατούσε προς τον σταθμό Πορτ Μαγιό.

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Όπως περιέγραψε, παρέμεινε εγκλωβισμένος για περίπου 45 λεπτά πριν αναγκαστεί να περπατήσει σχεδόν δύο χιλιόμετρα για να απομακρυνθεί από το σημείο.


Μια άλλη επιβάτης, η Λέα, έκανε λόγο για μια «σουρεαλιστική κατάσταση», περιγράφοντας ότι οι επιβάτες παρέμειναν για περίπου μία ώρα μέσα στο τρένο σε αποπνικτικές συνθήκες, ενώ στη συνέχεια τους ζητήθηκε να κατέβουν και να περπατήσουν μέσα στο σκοτάδι μέχρι τον σταθμό.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν υπήρχε επαρκής υποστήριξη από το προσωπικό, ούτε βοήθεια για όσους μπορεί να αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας λόγω της ζέστης.


Συνεχίστηκαν οι δυσλειτουργίες

Τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στο βράδυ της Πέμπτης. Το πρωί της Παρασκευής, η λειτουργία της γραμμής RER E παρέμενε προβληματική, με την SNCF να προειδοποιεί για καθυστερήσεις, ακυρώσεις και αλλαγές στα δρομολόγια.

Η εταιρεία κάλεσε τους επιβάτες να είναι προετοιμασμένοι για περαιτέρω δυσλειτουργίες, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης μετά τη διακοπή ρεύματος συνεχίζονταν.

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