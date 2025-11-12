Το μυθικό ποσό των 3,79 εκατ. ευρώ έπιασε μια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη
ΚΟΣΜΟΣ
Γενεύη Δημοπρασία Ναπολέων Βοναπάρτης Sotheby’s

Το μυθικό ποσό των 3,79 εκατ. ευρώ έπιασε μια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη

Το αντίτιμο για αυτό το ιστορικό κόσμημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία του οίκου Sotheby's

Το μυθικό ποσό των 3,79 εκατ. ευρώ έπιασε μια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μια διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, λάφυρο του πρωσικού στρατού στο Βατερλό, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι 3,79 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s. Το αντίτιμο για αυτό το ιστορικό κόσμημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού η εκτίμηση του οίκου Sotheby’s κυμαινόταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο Ναπολέων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κατά τη διαφυγή του από την πεδιάδα του Βατερλό, στο σημερινό Βέλγιο, μετά τη συντριβή των δυνάμεών του από βρετανικά και πρωσικά στρατεύματα το 1815.

Στην καρφίτσα, διαμέτρου περίπου 45 χιλιοστών, δεσπόζει ένα μεγάλο οβάλ διαμάντι 13,04 καρατίων που είναι πλαισιωμένο από σχεδόν 100 μικρότερα διαμάντια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.

Το κόσμημα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να κοσμεί το καπέλο του σε ειδικές περιστάσεις», εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.

Τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλό, η διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα προσφέρθηκε ως λάφυρο στον βασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ΄ της Πρωσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες

Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης