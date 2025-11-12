Το μυθικό ποσό των 3,79 εκατ. ευρώ έπιασε μια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη
Το μυθικό ποσό των 3,79 εκατ. ευρώ έπιασε μια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη
Το αντίτιμο για αυτό το ιστορικό κόσμημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία του οίκου Sotheby's
Μια διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, λάφυρο του πρωσικού στρατού στο Βατερλό, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία στη Γενεύη έναντι 3,79 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s. Το αντίτιμο για αυτό το ιστορικό κόσμημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού η εκτίμηση του οίκου Sotheby’s κυμαινόταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.
Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο Ναπολέων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κατά τη διαφυγή του από την πεδιάδα του Βατερλό, στο σημερινό Βέλγιο, μετά τη συντριβή των δυνάμεών του από βρετανικά και πρωσικά στρατεύματα το 1815.
Το κόσμημα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να κοσμεί το καπέλο του σε ειδικές περιστάσεις», εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.
Τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλό, η διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα προσφέρθηκε ως λάφυρο στον βασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ΄ της Πρωσίας.
Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο Ναπολέων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κατά τη διαφυγή του από την πεδιάδα του Βατερλό, στο σημερινό Βέλγιο, μετά τη συντριβή των δυνάμεών του από βρετανικά και πρωσικά στρατεύματα το 1815.
Στην καρφίτσα, διαμέτρου περίπου 45 χιλιοστών, δεσπόζει ένα μεγάλο οβάλ διαμάντι 13,04 καρατίων που είναι πλαισιωμένο από σχεδόν 100 μικρότερα διαμάντια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.
Diamond brooch lost by Napoleon as his forces fled Waterloo sells for $6.14 million https://t.co/aae0mqAmGk pic.twitter.com/5LFJdLZIjD— Toronto Sun (@TheTorontoSun) November 12, 2025
Το κόσμημα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να κοσμεί το καπέλο του σε ειδικές περιστάσεις», εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.
Τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλό, η διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα προσφέρθηκε ως λάφυρο στον βασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ΄ της Πρωσίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα