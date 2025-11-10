Ισημερινός: 27 κρατούμενοι βρέθηκαν απαγχονισμένοι στα κελιά τους
Ισημερινός: 27 κρατούμενοι βρέθηκαν απαγχονισμένοι στα κελιά τους
Τουλάχιστον 31 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί και περισσότεροι από 34 τραυματίστηκαν σε συμπλοκή μεταξύ συμμοριών σε φυλακή στο νότιο Ισημερινό
Τουλάχιστον 31 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί σε φυλακή στη νότια πόλη Ματσάλα του Ισημερινού, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ οι 27 από αυτούς είχαν απαγχονιστεί.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) στη φυλακή Ελ Όρο, όταν συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών οδήγησαν στον θάνατο τεσσάρων κρατουμένων και στον τραυματισμό πάνω από 34 ακόμη.
Λίγες ώρες αργότερα, οι φύλακες, που είχαν ειδοποιηθεί για νέο ξέσπασμα βίας, βρήκαν τους υπόλοιπους κρατούμενους απαγχονισμένους στον τρίτο όροφο της φυλακής, σύμφωνα με τη σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού.
Στις φυλακές της χώρας, που συχνά λειτουργούν πέρα από την χωρητικότητά τους, έχουν τα τελευταία χρόνια σημειωθεί δεκάδες θανατηφόρες συμπλοκές μεταξύ συμμοριών, με εκατοντάδες νεκρούς.
Η σωφρονιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι συγκρούσεις φαίνεται να πυροδοτήθηκαν από σχέδια μεταφοράς ορισμένων κρατουμένων σε νεόκτιστη φυλακή, σύμφωνα με το BBC.
Η φυλακή Ελ Όρο είχε σημειώσει ακόμη ένα θανατηφόρο περιστατικό τον Σεπτέμβριο, όταν 13 κρατούμενοι και ένας φύλακας σκοτώθηκαν σε ανάλογες συμπλοκές.
Συγγενείς των κρατουμένων ζητούν από τις αρχές αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων την απομάκρυνση των αντίπαλων συμμοριών. Οι κάτοικοι της Ματσάλα απαιτούν εδώ και χρόνια τη μεταφορά της φυλακής, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση του Προέδρου Ντάνιελ Νομπόα ανακοίνωσε την κατασκευή νέας φυλακής υψίστης ασφαλείας στην επαρχία Σάντα Έλενα. Η νέα εγκατάσταση, με την ονομασία El Encuentro, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Νοεμβρίου και θα διαθέτει σύγχρονα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.
En estos momentos una nueva masacre en la cárcel de Machala, hasta ahora más de 30 muertos. Solo anoche en la misma cárcel hubo otra masacre que dejó 5 muertosy 43 heridos ¿Para qué carajos nos subieron el IVA si todo sigue igual? ¿DÓNDE MIERDA ESTA EL PRESIDENTE Y SU PLAN FENIX? pic.twitter.com/DTJYHy7rHr— Daniel Salcan (@Danielsalcan_) November 10, 2025
