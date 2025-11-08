Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
ΟΗΕ: Το Ισραήλ αγνοεί τα Ψηφίσματα για τα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν
ΟΗΕ: Το Ισραήλ αγνοεί τα Ψηφίσματα για τα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν
Το Ισραήλ διατηρεί στρατιωτική εξουσία στα κατεχόμενα και προβαίνει σε επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας, καταγγέλλει η Δαμασκός
Η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα "Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν στη Συρία" (A/80/443), που εκπονήθηκε κατ' εφαρμογή του ψηφίσματος 79/90 της Γενικής Συνέλευσης, καταγράφει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Γενική Συνέλευση είχε καλέσει το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, «να συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις για το κατεχόμενο Συριακό Γκολάν», ειδικότερα με το ψήφισμα 497 (1981) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έκρινε ότι η ισραηλινή απόφαση «να επιβάλει τους νόμους, τη δικαιοδοσία και τη διοίκηση του στο κατεχόμενο Γκολάν είναι άκυρη και χωρίς διεθνή νομική ισχύ».
Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) απηύθυνε στις 14 Μαΐου 2025 ρηματική διακοίνωση προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή του ψηφίσματος, ωστόσο «καμία απάντηση δεν είχε ληφθεί έως την ολοκλήρωση της έκθεσης».
Ανάλογες διακοινώσεις εστάλησαν σε κράτη-μέλη της ΓΣ, θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς και απάντησαν μόνο η Ανδόρρα, το Ιράκ, το Μεξικό, το Κατάρ και η Συρία.
Η Συρία σημείωσε ότι ο τοπικός πληθυσμός «συνεχίζει να απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε απόπειρα επιβολής παράνομης ισραηλινής δικαιοδοσίας», όπως αποδεικνύεται από το μποϊκοτάζ των λεγόμενων τοπικών εκλογών.
Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «κατά παράβαση της Συνθήκης της Γενεύης του 1949» διατηρεί «στρατιωτική εξουσία» στα κατεχόμενα και προβαίνει σε «επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας», παραβιάζοντας τη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974.
Η έκθεση μεταφέρει την καταγγελία της Συρίας για «συνεχιζόμενες δραστηριότητες εποικισμού», περιλαμβανομένων των σχεδίων «διπλασιασμού του αριθμού των εποίκων μέσα σε πέντε χρόνια» και κατασκευής «ανεμογεννητριών σε έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων». Κατά τη Δαμασκό, αυτά συνιστούν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Η Συρία κάνει λόγο για «δημεύσεις γης, περιορισμούς στην αστική ανάπτυξη, πιέσεις για αποδοχή ισραηλινών τίτλων ιδιοκτησίας και προσπάθειες επιβολής υπηκοότητας». Επισημαίνει ακόμη την «οικιστική κρίση στα χωριά του Γκολάν», καθώς και τις δυσκολίες πρόσβασης των Σύρων πολιτών στην υγεία και την εκπαίδευση.
Αναφέρεται, τέλος, στην έκθεση της ΔΟΕ (ILO), που κατέγραψε «παραβιάσεις κατά των Σύρων εργαζομένων στο Γκολάν, όπως διακρίσεις και περιορισμούς στα συνδικαλιστικά δικαιώματα».
Η Συρία ζητεί από τα κράτη «να απορρίψουν κάθε άμεση ή έμμεση στήριξη των πολιτικών της κατοχικής δύναμης», να επικαιροποιήσουν τη «βάση δεδομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εποικισμούς» και να «επαναλειτουργήσει η διάβαση Κουνέιτρα». Υπογραμμίζει επίσης ότι «η αποκατάσταση του κατεχόμενου Γκολάν είναι αναφαίρετο δικαίωμα που δεν παραγράφεται».
Το Ιράκ χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την κατοχή «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και κάλεσε για «πλήρη αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων». Κατήγγειλε τις «επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στο συριακό έδαφος και την κατάληψη της ουδέτερης ζώνης», ζητώντας παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το Μεξικό επανέλαβε τη «σταθερή του θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου και του ψηφίσματος 497 (1981)».
Το Κατάρ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη παράταση της εντολής της UNDOF, σημειώνοντας ότι «η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στη ζώνη αποκλιμάκωσης συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας του 1974». Επισήμανε επίσης την «παγκόσμια καταδίκη των σχεδίων εποικιστικής επέκτασης» και κάλεσε σε «πιο αποτελεσματικά μέτρα ή κυρώσεις» για την επιβολή της συμμόρφωσης του Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Σύμφωνα με την έκθεση, η Γενική Συνέλευση είχε καλέσει το Ισραήλ, ως κατοχική δύναμη, «να συμμορφωθεί με τις σχετικές αποφάσεις για το κατεχόμενο Συριακό Γκολάν», ειδικότερα με το ψήφισμα 497 (1981) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο έκρινε ότι η ισραηλινή απόφαση «να επιβάλει τους νόμους, τη δικαιοδοσία και τη διοίκηση του στο κατεχόμενο Γκολάν είναι άκυρη και χωρίς διεθνή νομική ισχύ».
Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) απηύθυνε στις 14 Μαΐου 2025 ρηματική διακοίνωση προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ ζητώντας ενημέρωση για την εφαρμογή του ψηφίσματος, ωστόσο «καμία απάντηση δεν είχε ληφθεί έως την ολοκλήρωση της έκθεσης».
Ανάλογες διακοινώσεις εστάλησαν σε κράτη-μέλη της ΓΣ, θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς και απάντησαν μόνο η Ανδόρρα, το Ιράκ, το Μεξικό, το Κατάρ και η Συρία.
Η θέση της Συρίας: "Συνεχιζόμενη κατοχή και παραβίαση του διεθνούς δικαίου"Η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας κατήγγειλε ότι «το ψήφισμα 79/90, όπως και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, παραμένουν ανεφάρμοστα από την κατοχική δύναμη Ισραήλ». Η Δαμασκός υπενθύμισε ότι η διεθνής κοινότητα από το 1967 «έχει απορρίψει την κατοχή» και έχει ζητήσει «την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ έως τη γραμμή/σύνορο της 4ης Ιουνίου 1967».
Η Συρία σημείωσε ότι ο τοπικός πληθυσμός «συνεχίζει να απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε απόπειρα επιβολής παράνομης ισραηλινής δικαιοδοσίας», όπως αποδεικνύεται από το μποϊκοτάζ των λεγόμενων τοπικών εκλογών.
Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «κατά παράβαση της Συνθήκης της Γενεύης του 1949» διατηρεί «στρατιωτική εξουσία» στα κατεχόμενα και προβαίνει σε «επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στο έδαφος της Συρίας», παραβιάζοντας τη Συμφωνία Αποχώρησης των Δυνάμεων του 1974.
Η έκθεση μεταφέρει την καταγγελία της Συρίας για «συνεχιζόμενες δραστηριότητες εποικισμού», περιλαμβανομένων των σχεδίων «διπλασιασμού του αριθμού των εποίκων μέσα σε πέντε χρόνια» και κατασκευής «ανεμογεννητριών σε έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων». Κατά τη Δαμασκό, αυτά συνιστούν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Η Συρία κάνει λόγο για «δημεύσεις γης, περιορισμούς στην αστική ανάπτυξη, πιέσεις για αποδοχή ισραηλινών τίτλων ιδιοκτησίας και προσπάθειες επιβολής υπηκοότητας». Επισημαίνει ακόμη την «οικιστική κρίση στα χωριά του Γκολάν», καθώς και τις δυσκολίες πρόσβασης των Σύρων πολιτών στην υγεία και την εκπαίδευση.
Αναφέρεται, τέλος, στην έκθεση της ΔΟΕ (ILO), που κατέγραψε «παραβιάσεις κατά των Σύρων εργαζομένων στο Γκολάν, όπως διακρίσεις και περιορισμούς στα συνδικαλιστικά δικαιώματα».
Η Συρία ζητεί από τα κράτη «να απορρίψουν κάθε άμεση ή έμμεση στήριξη των πολιτικών της κατοχικής δύναμης», να επικαιροποιήσουν τη «βάση δεδομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εποικισμούς» και να «επαναλειτουργήσει η διάβαση Κουνέιτρα». Υπογραμμίζει επίσης ότι «η αποκατάσταση του κατεχόμενου Γκολάν είναι αναφαίρετο δικαίωμα που δεν παραγράφεται».
Άλλες θέσεις κρατώνΗ Ανδόρρα δήλωσε ότι «δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο βήμα» σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος.
Το Ιράκ χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την κατοχή «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και κάλεσε για «πλήρη αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων». Κατήγγειλε τις «επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στο συριακό έδαφος και την κατάληψη της ουδέτερης ζώνης», ζητώντας παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το Μεξικό επανέλαβε τη «σταθερή του θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου και του ψηφίσματος 497 (1981)».
Το Κατάρ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη παράταση της εντολής της UNDOF, σημειώνοντας ότι «η παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στη ζώνη αποκλιμάκωσης συνιστά παραβίαση της Συμφωνίας του 1974». Επισήμανε επίσης την «παγκόσμια καταδίκη των σχεδίων εποικιστικής επέκτασης» και κάλεσε σε «πιο αποτελεσματικά μέτρα ή κυρώσεις» για την επιβολή της συμμόρφωσης του Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο
Το NBA Europe έρχεται στην Ελλάδα: Μία ομάδα από την Αθήνα στις 12 μόνιμες της διοργάνωσης που «ταράζει τα νερά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Κοζάνη: Πέθανε η 42χρονη Δέσποινα Τατιγιάννη που πάλεψε για χρόνια με τη νευρική ανορεξία και την αναπνευστική ανεπάρκεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα