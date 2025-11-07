Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Συνάντηση Μελόνι - Αμπάς στη Ρώμη: Στήριξη στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στην προοπτική δύο κρατών
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της κατάπαυσης του πυρός και στην ανάγκη να αρχίσει η σταθεροποίηση και η ανοικοδόμηση της Γάζας
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους η Μελόνι «αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της κατάπαυσης του πυρός και στην ανάγκη να αρχίσει η σταθεροποίηση και η ανοικοδόμηση της Γάζας», όπως και στο ότι πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ. Κάτι που πρέπει να επιτευχθεί και μέσω του αφοπλισμού της Χαμάς, η οποία δεν θα μπορεί να έχει κανέναν ρόλο σε ό,τι αφορά το μέλλον του παλαιστινιακού λαού».
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα της προσφέρει διαρκή ανθρωπιστική αρωγή στον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό με την πρωτοβουλία «Food for Gaza», με τη μεταφορά τραυματιών στην Ιταλία και χάρη στη δυνατότητα που παρέχεται σε παλαιστίνιους φοιτητές να σπουδάζουν σε ιταλικά πανεπιστήμια.
Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλία συμβάλλει επίσης στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομίας και στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.
«Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης, έγινε νέα αναφορά στην ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες με στόχο μια διαρκή πολιτική λύση βάσει της προοπτικής των δυο κρατών. Επιβεβαιώθηκε, δε, ότι η ιταλική κυβέρνηση, βασιζόμενη και στις προτεραιότητες που υπέδειξε η Παλαιστινιακή Αρχή, ετοιμάζει πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως και για την ανοικοδόμηση, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει στη Διάσκεψη για τη Γάζα, την οποία θα συγκαλέσει η Αίγυπτος» αναφέρει, τέλος, η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.
