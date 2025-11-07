Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία
Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία
Αφορά 37 άτομα, μεταξύ τους και ο Νετανιάχου, που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά το τελευταίο κόλπο δημοσίων σχέσεων του τυράννου Ερντογάν» λέει ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ
Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε την Παρασκευή ένταλμα σύλληψης για 37 άτομα, μεταξύ τους και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, για γενοκτονία, σε σχέση με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που στην προσφυγή του επισημαίνει ότι, παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων αλλά και του περιβάλλοντος στη Γάζα.
Χαρακτηρίζει μάλιστα ο σύλλογος το Ισραήλ «απειλή όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους, αλλά για όλη την ανθρωπότητα που έχει οργανώσει, μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, επιθέσεις στο Λίβανο, τη Συρία, την Τυνησία, το Ιράν, το Κατάρ, την Υεμένη, το Ιράκ, τη Μάλτα και την Αίγυπτο.
Αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση μίας μικρής Παλαιστίνιας, μόλις 6 ετών, που Ισραηλινοί στρατιώτες την είχαν πυροβολήσει κατά ριπάς και είχε 335 σφαίρες στο σώμα της, τη βομβιστική επίθεση στο Τουρκοπαλαιστίνιο Νοσοκομείο Φιλίας, και «τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ακτιβιστών του στόλου του Global SUMUD» τον Οκτώβριο.
«Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης - η οποία, όπως υπενθυμίζεται, πρόσφατα ενορχήστρωσε τη σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης απλώς και μόνο επειδή τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Ερντογάν - εξέδωσε τώρα "εντάλματα σύλληψης" για Ισραηλινούς ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους.
Στην Τουρκία του Ερντογάν, η δικαστική εξουσία έχει γίνει εδώ και καιρό εργαλείο για τη φίμωση πολιτικών αντιπάλων και την κράτηση δημοσιογράφων, δικαστών και δημάρχων.
Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά, με περιφρόνηση, το τελευταίο κόλπο δημοσίων σχέσεων του τυράννου Ερντογάν», αναφέρει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ.
Για το ζήτημα είχε προσφύγει στις Αρχές ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης που στην προσφυγή του επισημαίνει ότι, παρά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ συνέχισε να διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά αθώων παιδιών, γυναικών, ζώων αλλά και του περιβάλλοντος στη Γάζα.
NEW: The Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office has issued an arrest warrant for Netanyahu on charges of “genocide.” pic.twitter.com/GjoRz809I3— Clash Report (@clashreport) November 7, 2025
Αναφέρουν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση μίας μικρής Παλαιστίνιας, μόλις 6 ετών, που Ισραηλινοί στρατιώτες την είχαν πυροβολήσει κατά ριπάς και είχε 335 σφαίρες στο σώμα της, τη βομβιστική επίθεση στο Τουρκοπαλαιστίνιο Νοσοκομείο Φιλίας, και «τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ακτιβιστών του στόλου του Global SUMUD» τον Οκτώβριο.
«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά το τελευταίο κόλπο δημοσίων σχέσεων του τυράννου Ερντογάν»Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως έχει μετατρέψει τη δικαστική εξουσία σε εργαλείο φίμωσης, χαρακτηρίζοντας ως τύραννο τον Τούρκο πρόεδρο.
«Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης - η οποία, όπως υπενθυμίζεται, πρόσφατα ενορχήστρωσε τη σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης απλώς και μόνο επειδή τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Ερντογάν - εξέδωσε τώρα "εντάλματα σύλληψης" για Ισραηλινούς ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους.
Στην Τουρκία του Ερντογάν, η δικαστική εξουσία έχει γίνει εδώ και καιρό εργαλείο για τη φίμωση πολιτικών αντιπάλων και την κράτηση δημοσιογράφων, δικαστών και δημάρχων.
Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά, με περιφρόνηση, το τελευταίο κόλπο δημοσίων σχέσεων του τυράννου Ερντογάν», αναφέρει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα