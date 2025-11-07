Ομοσπονδιακό δικαστήριο υποχρεώνει την κυβέρνηση Τραμπ να χρηματοδοτήσει πλήρως τα κουπόνια τροφίμων

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ την Πέμπτη (6/11) να χρηματοδοτήσει πλήρως τα κουπόνια τροφίμων για περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος, αφού επέπληξε την κυβέρνηση για την καθυστέρηση της βοήθειας στο πλαίσιο του μεγαλύτερου προγράμματος κατά της πείνας της χώρας κατά τη διάρκεια του lockdown.Σύμφωνα με τους New York Times, η εντολή, που εκδόθηκε από τον δικαστή John J. McConnell Jr. του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Ρόουντ Άιλαντ, σηματοδότησε τη δεύτερη νομική επίπληξη της κυβέρνησης για ενέργειες που απειλούσαν να θέσουν εκατομμύρια Αμερικανούς σε κίνδυνο οικονομικών δυσκολιών.Διαβάζοντας την οδηγία του από το έδρανο μετά από μια σύντομη αλλά τεταμένη ακρόαση, ο δικαστής McConnell επέκρινε έντονα την κυβέρνηση επειδή αγνόησε την αρχική του εντολή την περασμένη εβδομάδα για γρήγορη επανεκκίνηση των πληρωμών για το SNAP, ή αλλιώς τα κουπόνια τροφίμων. Απέδωσε την καθυστέρηση, εν μέρει, σε μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ και των βοηθών του να διαταράξουν το πρόγραμμα «για πολιτικούς λόγους».Σε κάποιο σημείο, ο δικαστής McConnell επισήμανε τα σχόλια του κ. Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει αυτή την εβδομάδα να σταματήσει όλες τις πληρωμές κουπονιών τροφίμων μέχρι το τέλος του shutdown. Ενώ ο Λευκός Οίκος προσπάθησε αργότερα να ανακαλέσει αυτά τα σχόλια, ο δικαστής εξακολουθούσε να θεωρεί το τελεσίγραφο του προέδρου ως απόδειξη ότι δεν είχε συμμορφωθεί με τις οδηγίες του δικαστηρίου.«Αυτό δεν πρέπει ποτέ να συμβεί στην Αμερική», είπε ο δικαστής, καθώς προειδοποίησε ότι εκατομμύρια φτωχές οικογένειες θα μπορούσαν να πεινάσουν ελλείψει αξιόπιστης ομοσπονδιακής βοήθειας. Παράλληλα, έδωσε στην κυβέρνηση προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να πραγματοποιήσει τις πληρωμές του συγκεκριμένου προγράμματος (SNAP).



Σημειώνεται ότι χιλιάδες οικογένειες δεν έχουν λάβει τη σχετική βοήθεια μέχρι σήμερα, λόγω των νέων απαιτήσεων του Υπουργείο Γεωργίας αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του τι δικαιούνται. Πάντως, το συγκεκριμένο υπουργείο παραδέχτηκε ότι έχει γίνει λάθος, κάτι που έδωσε το δικαίωμα σε τοπικές Αρχές να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια.



