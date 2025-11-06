Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Εντοπίστηκαν οι δύο οδηγοί μηχανών που έτρεχαν με πάνω από 250 χλμ./ώρα στην Αττική οδό - Δείτε βίντεο
Βίντεο με το... κατόρθωμά τους «ανέβηκε» στα social media
Ταυτοποιήθηκαν, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, σε συνεργασία με την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), τα δύο άτομα που απεικονίζονταν σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγούν με επικίνδυνο τρόπο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού στην Αττική Οδό.
Πρόκειται για 27χρονο και 21χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, καθώς με τις πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών και τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δυο τους οδηγούσαν τις μοτοσικλέτες τους για λόγους επίδειξης και εντυπωσιασμού, με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 250 χλμ./ώρα, πραγματοποιώντας «σούζες» και συνεχείς ελιγμούς, ενώ στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν την ίδια παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν.
Οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, όπου κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κατάσχεση μίας εκ των μοτοσυκλετών, η οποία εντοπίστηκε σε ιδιωτικό συνεργείο.
Μάλιστα, κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης, συνελήφθη έτερο άτομο για απείθεια, καθώς παρεμπόδισε τις ενέργειες των αστυνομικών.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει πρόσφατα για ίδια αδικήματα και συγκεκριμένα ο 27χρονος έχει κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ σε βάρος του 21χρονου είχε βεβαιωθεί διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους άνω των 2.600 ευρώ για μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης τροχονόμου, επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση κράνους και δυσδιάκριτη πινακίδα και του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για 455 ημέρες.
