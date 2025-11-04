Φυλάκιση 30 ετών σε παιδοκτόνο από την Καλιφόρνια - Ομολόγησε ότι σκότωσε τον επτά μηνών γιο του

Κλείσιμο

Άνδρας από τη νότια Καλιφόρνια, ο οποίος, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των 30 ετών.Ο 32χρονοςκαταδικάστηκε είχε ομολογήσει την ενοχή του τον Οκτώβριο για τη εκ προθέσεως δολοφονία του γιου του, Ιμάνουελ. Παρά την πολύμηνη έρευναΟ Χάρο και η σύζυγός του, Ρεμπέκα, είχαν δηλώσει τον Αύγουστο ότι το μωρό είχε απαχθεί έξω από κατάστημα. Είπαν ότι η Ρεμπέκα είχε δεχτεί επίθεση και είχε χάσει τις αισθήσεις της ενώ άλλαζε την πάνα του αγοριού.Τελικά, το ζευγάρι συνελήφθη μερικές ημέρες αργότερα στο σπίτι τους. Η Ρεμπέκα είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις ασυνέπειες στην κατάθεσή τους.Ο Χάρο καταδικάστηκε σεκαι άλλες κατηγορίες, και. Θα εκτίσει τις ποινές διαδοχικά, αναφέρει το Associated Press.Επιπλέον καταδικάστηκε να πληρώσει 10.000 δολάρια ως αποζημίωση.Το 2018 ο Χάρο είχε ομολογήσει την ενοχή τους για τους σοβαρούς και μόνιμους τραυματισμούς που είχε προκαλέσει στην τότε 10 μηνών κόρη του. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι ετών με αναστολή, η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πρέπει να εφαρμοστεί τώρα.Η Ρεμπέκα Χάρο, 41 ετών, έχει δηλώσει αθώα και κρατείται με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Ιανουάριο.