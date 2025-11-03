Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ισραήλ: Δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης διαφθοράς
Οι συλλήψεις έγιναν μετά από διετή έρευνα και αφορούν σε διαφθορά, οικονομική απάτη, ξέπλυμα και φορολογικές απάτες
Στη σύλληψη δεκάδων υπόπτων, για υπόθεση διαφθοράς στους κόλπους του μεγαλύτερου ισραηλινού συνδικάτου Χισταντρούτ, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας.
Ειδικοί ντετέκτιβ «συνέλαβαν και έθεσαν υπό κράτηση δεκάδες υπόπτους για διαφθορά, οικονομική απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης όπως και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φορολογικές απάτες», αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.
«Η μυστική έρευνα, που διεξαγόταν τα δύο τελευταία χρόνια, αφορά υψηλόβαθμα στελέχη του Χισταντρούτ, των τοπικών συλλογικοτήτων και των δημοσίων επιχειρήσεων και εταιριών, ως ύποπτα ότι δωροδοκούνταν και αποκτούσαν προνόμια από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα την προώθηση των οικονομικών τους συμφερόντων και κερδών» προσθέτει η αστυνομία.
Το Χισταντρούτ, με περισσότερα από 800.000 μέλη, είναι το μεγαλύτερο ισραηλινό συνδικάτο και διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην ισραηλινή κοινωνία. Ιδρύθηκε το 1920 στην υπό βρετανική εντολή Παλαιστίνη.
Ο πρόεδρός της Άρνον Μπαρ-Νταβίντ συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή και η κράτησή του παρατάθηκε για οκτώ ημέρες.
Αντίθετος με την πολιτική του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Άρνον Μπαρ-Νταβίντ είχε καλέσει σε γενική απεργία μετά την αποπομπή τον Μάρτιο του 2023 του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και στη συνέχεια επανέλαβε τις απειλές του για απεργία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα για να απαιτήσει από την κυβέρνηση τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.
Το Χισταντρούτ αντέδρασε στις συλλήψεις δηλώνοντας πως είναι «πεπεισμένο για την αθωότητα των συνεργατών μας», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.
«Συνεργαζόμαστε με τις αρχές. Οι δραστηριότητες του Χισταντρούτ στην υπηρεσία των πολιτών συνεχίζονται κανονικά», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ο δήμαρχος της πόλης Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ, ο Κφιρ Σουίσα, μέλος του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, ήταν ο πρώτος αιρετός σήμερα που ανακοίνωσε ότι ανακρίθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης διαφθοράς.
Συνελήφθη και ο πρόεδρος του συνδικάτου
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
