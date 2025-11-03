Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Δυτική Τουρκία, στην ίδια περιοχή με τα 6,1 της περασμένης εβδομάδας
Συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία στο Μπαλικεσίρ

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μπαλικεσίρ της Δυτικής Τουρκίας. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι και το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε σε 11 χιλιόμετρα.

Η περιοχή συνεχίζει να πλήττεται από μετασεισμούς μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου.

Πριν από τον τελευταίο σεισμό των 4,9 Ρίχτερ, είχε σημειωθεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ στο ίδιο επίκεντρο.




