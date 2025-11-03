Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Δυτική Τουρκία, στην ίδια περιοχή με τα 6,1 της περασμένης εβδομάδας
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Δυτική Τουρκία, στην ίδια περιοχή με τα 6,1 της περασμένης εβδομάδας
Συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία στο Μπαλικεσίρ
Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μπαλικεσίρ της Δυτικής Τουρκίας. Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι και το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε σε 11 χιλιόμετρα.
Η περιοχή συνεχίζει να πλήττεται από μετασεισμούς μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου.
Πριν από τον τελευταίο σεισμό των 4,9 Ρίχτερ, είχε σημειωθεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ στο ίδιο επίκεντρο.
Ειδήσεις σήμερα:
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Η περιοχή συνεχίζει να πλήττεται από μετασεισμούς μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου.
Πριν από τον τελευταίο σεισμό των 4,9 Ρίχτερ, είχε σημειωθεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ στο ίδιο επίκεντρο.
AFAD, saat 15,35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi https://t.co/ELviLml27G pic.twitter.com/YSicAWtEMf— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 3, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Φανούρη, Φανούρη» - Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι - Δείτε βίντεο
Καταγγελία του Σούντγκρεν για στημένα ματς του Βόλου: «Στο ένα χάσαμε 3-0 και στο άλλο κερδίσαμε 3-0, μας είπαν να μην ακουμπήσουμε τη μπάλα»
«Τα ισόβια τα πήρα εγώ» είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού - «Δυστυχώς υπάρχουν τιμητές των δολοφόνων» δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου για τα επεισόδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα