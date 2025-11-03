Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Μπαλί: Αναστέλλεται η κατασκευή γυάλινου ασανσέρ ύψους 182 μέτρων στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ - Δείτε βίντεο
Η απόφαση έρχεται μετά από έντονες αντιδράσεις κατοίκων και τουριστών για περιβαλλοντική καταστροφή, ενώ διαπιστώθηκε πως το έργο δεν είχε εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδεις
Οι αρχές στο Μπαλί ανέστειλαν την κατασκευή ενός γυάλινου ασανσέρ ύψους 182 μέτρων στην παραλία Κελίνγκινγκ, ένα από τα πιο διάσημα σημεία της Ινδονησίας, μετά από έντονες αντιδράσεις κατοίκων και τουριστών για περιβαλλοντική καταστροφή.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το BBC, το έργο, που κατασκευαζόταν από την κινεζική εταιρεία China Kaishi Group, είχε στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών στην παραλία.
Οι αρχές διαπίστωσαν, επίσης, ότι το έργο δεν είχε εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. «Είναι ντροπή που η όμορφη θέα της παραλίας Kelingking καταστράφηκε από το έργο του ανελκυστήρα. Οι τουρίστες έρχονται στη Nusa Penida για να απολαύσουν το τοπίο, όχι τους ανελκυστήρες», δήλωσε ο ντόπιος Made Sediana στην εφημερίδα The Bali Sun.
Η γερουσιαστής του Μπαλί, Niluh Djelantik, που έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στο έργο, τόνισε: «Πολύ πριν ξεκινήσει η κατασκευή, είχαμε ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις μας. Οι κίνδυνοι είναι υπερβολικά μεγάλοι».
Σε ανάρτησή της στο facebook, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση της αναστολής, έγραψε: «Απολαύστε τη φυσική ομορφιά του Μπαλί με σοφία, μην δημιουργείτε πρόσβαση που οδηγεί τους τουρίστες στις πύλες της καταστροφής».
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσο θα διαρκέσει η αναστολή. Κάτοικοι κάλεσαν τις αρχές να επισκευάσουν τα υπάρχοντα σκαλοπάτια που συνδέουν τον γκρεμό με την παραλία, αντί να επενδύουν σε τέτοια «έργα ματαιοδοξίας». Το έργο του ανελκυστήρα είχε προϋπολογισμό 12 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τοπικά μέσα.
Η κατάβαση από τον γκρεμό στην παραλία διαρκεί σήμερα από 45 έως 60 λεπτά, ενώ η επιστροφή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ώρες λόγω της απότομης ανηφόρας. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η ευκολότερη πρόσβαση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά το κολύμπι.
Αν και η παραλία Κελίνγκινγκ προσφέρει εντυπωσιακή θέα, το κολύμπι εκεί απαγορεύεται λόγω των ισχυρών κυμάτων και της στενής ακτογραμμής. Παρά τις προειδοποιήσεις, πολλοί τουρίστες αγνοούν τους κινδύνους, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά πνιγμοί και τραυματισμοί.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το BBC, το έργο, που κατασκευαζόταν από την κινεζική εταιρεία China Kaishi Group, είχε στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών στην παραλία.
Ωστόσο, από φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνονται τα πρώτα φρεάτια του ανελκυστήρα να διαπερνούν τον βράχο - που είναι γνωστός ως «γκρεμός του T-Rex» λόγω του σχήματός του - προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για καταστροφή της φυσικής ομορφιάς και επιτάχυνση της διάβρωσης.
Heboh Lift Rp 200 M Dinilai Ganggu Keindahan Pantai Kelingking— detikcom (@detikcom) October 29, 2025
Lift kaca setinggi 182 meter itu merupakan proyek kerja sama antara investor China, PT BNP (Bina Nusa Properti) sebagai pemegang kuasa, dan Banjar Adat Karang Dawa, di Desa Bungamekar, Nusa Penida.#detikcom pic.twitter.com/81KThzYEpF
Ένας άλλος σχολίασε: «Είναι παράλογο. Οι τουρίστες επισκέπτονται το Μπαλί για να απολαύσουν τη φύση του, επειδή οι δικές τους χώρες είναι γεμάτες ουρανοξύστες. Αυτό το κάνει ακόμη χειρότερο».
Ένας άλλος σχολίασε: «Είναι παράλογο. Οι τουρίστες επισκέπτονται το Μπαλί για να απολαύσουν τη φύση του, επειδή οι δικές τους χώρες είναι γεμάτες ουρανοξύστες. Αυτό το κάνει ακόμη χειρότερο».
Polemik proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, membuat DPRD Bali turun tangan melakukan inspeksi mendadak. Tim Pansus menemukan indikasi pelanggaran tata ruang karena lokasi proyek berada di kawasan mitigasi bencana. pic.twitter.com/zmwg7TmcfC— METRO TV (@Metro_TV) October 31, 2025
Η γερουσιαστής του Μπαλί, Niluh Djelantik, που έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στο έργο, τόνισε: «Πολύ πριν ξεκινήσει η κατασκευή, είχαμε ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις μας. Οι κίνδυνοι είναι υπερβολικά μεγάλοι».
Σε ανάρτησή της στο facebook, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση της αναστολής, έγραψε: «Απολαύστε τη φυσική ομορφιά του Μπαλί με σοφία, μην δημιουργείτε πρόσβαση που οδηγεί τους τουρίστες στις πύλες της καταστροφής».
Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσο θα διαρκέσει η αναστολή. Κάτοικοι κάλεσαν τις αρχές να επισκευάσουν τα υπάρχοντα σκαλοπάτια που συνδέουν τον γκρεμό με την παραλία, αντί να επενδύουν σε τέτοια «έργα ματαιοδοξίας». Το έργο του ανελκυστήρα είχε προϋπολογισμό 12 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με τοπικά μέσα.
Η κατάβαση από τον γκρεμό στην παραλία διαρκεί σήμερα από 45 έως 60 λεπτά, ενώ η επιστροφή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ώρες λόγω της απότομης ανηφόρας. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η ευκολότερη πρόσβαση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά το κολύμπι.
Αν και η παραλία Κελίνγκινγκ προσφέρει εντυπωσιακή θέα, το κολύμπι εκεί απαγορεύεται λόγω των ισχυρών κυμάτων και της στενής ακτογραμμής. Παρά τις προειδοποιήσεις, πολλοί τουρίστες αγνοούν τους κινδύνους, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά πνιγμοί και τραυματισμοί.
