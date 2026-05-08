Αποκάλυψη Financial Times: Οι γιοι του Τραμπ επενδύουν σε drones, κρυπτονομίσματα και AI που θα επωφεληθούν από την ατζέντα της κυβέρνησης

Οι υποσχέσεις του Τραμπ

Κατέχουν το 12% της μητρικής

Κλείσιμο

«Παθητικοί επενδυτές»

Σε ταμείο ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο έχει συγκροτηθεί από μια μονάδα της χρηματοοικονομικής ομάδας, με έδρα στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, φέρονται να έχουν συνεισφέρει οι γιοι τουκαι, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times.Με βάση όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Dominari στους, η επενδυτική στρατηγική του ταμείου, που φέρει την ονομασία American Ventures «είναι να στοχεύσει και να επενδύσει σε αμερικανικές εταιρείες που ηγούνται στις νέες τεχνολογίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ και μειώνουν την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένους πόρους».με έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, έχει δημιουργήσει δεκάδες νέες εταιρείες κατά τους τελευταίους 10 μήνες, προκειμένου να διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από οικογενειακά γραφεία και πλούσιους ιδιώτες σε μικρομεσαίες εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες σε τομείς όπως η κατασκευή drones, τα κρυπτονομίσματα και η τεχνητή νοημοσύνη (AI).Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να καταστήσει τις ΗΠΑστον κόσμο, προώθησε τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιτάχυνση της εγχώριας παραγωγής drones, προσπαθώντας να αναδιαμορφώσει την οικονομία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.Η εμπλοκή των αδελφών Τραμπ στην- η οποία εδρεύει κοντά στο Trump National Golf Club Jupiter, τη βασική επαγγελματική τους έδρα - υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς που έχει η οικογένεια του προέδρου με επιχειρήσεις που αναμένεται να επωφεληθούν από την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησής του.«Το μέλλον βρίσκεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εδώ, στις ΗΠΑ», δήλωσε ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες και τον τρόπο που επιχειρεί η. «Δεν προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε τη βιομηχανία χάλυβα. Αυτή είναι νεκρή».Οι Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατέχουν περίπου το 12% συνολικά της Dominari, η οποία, με τη σειρά της, κατέχει το 90% της American Ventures, σύμφωνα με καταχωρήσεις ρυθμιστικών αρχών. Οι δύο γιοι του Τραμπ έχουν επίσης συνεισφέρει στα περισσότερα από τα επενδυτικά «οχήματα» της American Ventures, αν και δεν είναι γνωστό πόσα επένδυσαν συγκεκριμένα.Η American Ventures διαχειρίστηκε συνολικά 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κατανεμημένα σε 21 επενδυτικά «οχήματα» που υποστηρίζουν επιχειρήσεις, από μια αλυσίδα ινστιτούτων αποτρίχωσης στη Φλόριντα μέχρι έναν δανειστή κρυπτονομισμάτων που εδρεύει στις Βερμούδες και μια εκκίνηση πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με καταθέσεις στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ μέχρι αρχές Απριλίου.Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Ιούνιο, η American Ventures έχει επενδύσει σε εισηγμένες εταιρείες, όπως η κατασκευάστρια παιχνιδιών SRM Entertainment, η εταιρεία εκμετάλλευσης γηπέδων γκολφ της Φλόριντα, Aureus Greenway και ο όμιλος meme-coin Dogehash Technologies. Οι εταιρείες αυτές συμφώνησαν να συγχωνευθούν με την πλατφόρμα blockchain Tron του δισεκατομμυριούχου κρυπτονομισμάτων, τον κατασκευαστή drone Powerus και τον όμιλο μάρκετινγκ Thumzup Media, αντίστοιχα. Η Thumzup μετονομάστηκε αργότερα σε εταιρεία data center. Ο Σαν είναι, επίσης, σημαντικός επενδυτής στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων World Liberty Financial, που υποστηρίζεται από την οικογένεια Τραμπ. Τα δύο μέρη εμπλέκονται σε μια διαμάχη υψηλού προφίλ.και οεντάχθηκαν στο συμβούλιο της Dominari στα τέλη του 2024, αφού συνήψαν φιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος πέρυσι δήλωσε στους FT ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία — το όνομα της οποίας στα λατινικά σημαίνει «κυριαρχώ» — όφειλε μεγάλο μέρος της επιτυχίας της σε «ανώτερα προϊόντα σε μια ανώτερη δομή που δημιούργησα εγώ». Η American Ventures έχει από τότε γίνει ένα από τα βασικά επενδυτικά εργαλεία των αδελφών Τραμπ, καθώς οι δύο έχουν επεκτείνει επιθετικά τις επιχειρηματικές τους αυτοκρατορίες — εστιάζοντας στα κρυπτονομίσματα πέρυσι, όταν οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πριν στραφούν στην τεχνητή νοημοσύνη και την Άμυνα — κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του πατέρα τους ως προέδρου των ΗΠΑ.«Ο Έρικ Τραμπ και ο Ντον Τζούνιορ είναι βασικοί επενδυτές στις περισσότερες συναλλαγές της [American Ventures]. Στη συνέχεια, πολλοί Ρεπουμπλικανοί που συνδέονται μαζί τους επένδυσαν περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια», δήλωσε ένας επενδυτής που συνεργάστηκε στενά με την χρηματιστηριακή εταιρεία σε μία από τις πρόσφατες συμφωνίες συγχώνευσης της. Η American Ventures ήταν ένας από τους πολλούς σημαντικούς επενδυτές σε μια συμφωνία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, μεταξύ της εισηγμένης στοκαι του ομίλου «αυτονομικής αμυντικής ρομποτικής με τεχνητή νοημοσύνη» XTend.Εκπρόσωπος τουδήλωσε ότι είναι «παθητικός επενδυτής στην American Ventures και δεν έχει καμία λειτουργική εμπλοκή στην εταιρεία. Δεν επικοινωνεί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκ μέρους οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία επενδύει ή παρέχει συμβουλές».