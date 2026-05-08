Τα νοικοκυριά «στραγγίζουν», οι εταιρείες «θησαυρίζουν»: Ποιοι κλάδοι μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Τα νοικοκυριά «στραγγίζουν», οι εταιρείες «θησαυρίζουν»: Ποιοι κλάδοι μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, τραπεζικά και επενδυτικά ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Άμυνα, καταγράφουν κέρδη ρεκόρ στους πρώτους μήνες του έτους, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη
Η αβεβαιότητα που έχει «γεννήσει» από τους τελευταίους δυόμιση μήνες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα μπρος - πίσω Τραμπ και Τεχεράνης αναφορικά με τον τερματισμό του, σε συνδυασμό με το αποτελεσματικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, έχουν προκαλέσει αύξηση του κόστους ζωής, πλήττοντας τους προϋπολογισμούς των οικογενειών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων.
Ωστόσο, ενώ κάποιοι βρίσκονται στα όριά τους για να καλύψουν ακόμα και τα βασικά, άλλοι, των οποίων οι βασικές επιχειρήσεις ευνοούνται από τον πόλεμο ή από τις ασταθείς τιμές ενέργειας, βλέπουν τα κέρδη τους να σπάνε ρεκόρ.
Ακολουθούν μερικοί τομείς και εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.
Το rollercoaster που καταγράφεται, σχεδόν καθημερινά, στις τιμές ενέργειας έχει ωφελήσει στο μέγιστο βαθμό μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου.
Οι κύριοι δικαιούχοι ήταν οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί πετρελαίου, οι οποίοι, έχοντας τμήματα εμπορίας, κατάφεραν να κερδίσουν από τις απότομες μεταβολές των τιμών που ενίσχυσαν τα κέρδη τους.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια (2,4 δισεκατομμύρια λίρες) για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, με την εταιρεία να μιλά για «εξαιρετική» απόδοση στην εμπορική της δραστηριότητα.
Η Shell ξεπέρασε, επίσης, τις προσδοκίες των αναλυτών όταν ανακοίνωσε αύξηση κερδών για το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 6,92 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η TotalEnergies, άλλος ένας διεθνής κολοσσός, είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά το 1/3, φτάνοντας τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2026, εν μέσω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.
Από την άλλη, οι αμερικανικές εταιρείες ExxonMobil και Chevron είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω διακοπών στην προμήθεια από τη Μέση Ανατολή, ωστόσο και οι δύο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν περαιτέρω αύξηση των κερδών τους όσο συνεχίζεται η χρονιά, με την τιμή του πετρελαίου να παραμένει πολύ υψηλότερη από την περίοδο πριν τον πόλεμο.
Ωστόσο, ενώ κάποιοι βρίσκονται στα όριά τους για να καλύψουν ακόμα και τα βασικά, άλλοι, των οποίων οι βασικές επιχειρήσεις ευνοούνται από τον πόλεμο ή από τις ασταθείς τιμές ενέργειας, βλέπουν τα κέρδη τους να σπάνε ρεκόρ.
Ακολουθούν μερικοί τομείς και εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.
1. Πετρέλαιο και φυσικό αέριοΑυτό που καταγράφεται με αξιοθαύμαστη συνέπεια στη διάρκεια των εβδομάδων που εξελίσσεται ο πόλεμος, είναι η εκτόξευση των τιμών ενέργειας. Περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του κόσμου μεταφέρεται μέσω του Ορμούζ, όμως αυτές οι αποστολές πρακτικά σταμάτησαν (με ελάχιστες εξαιρέσεις) στα τέλη Φεβρουαρίου.
Το rollercoaster που καταγράφεται, σχεδόν καθημερινά, στις τιμές ενέργειας έχει ωφελήσει στο μέγιστο βαθμό μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου.
Οι κύριοι δικαιούχοι ήταν οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί πετρελαίου, οι οποίοι, έχοντας τμήματα εμπορίας, κατάφεραν να κερδίσουν από τις απότομες μεταβολές των τιμών που ενίσχυσαν τα κέρδη τους.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια (2,4 δισεκατομμύρια λίρες) για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, με την εταιρεία να μιλά για «εξαιρετική» απόδοση στην εμπορική της δραστηριότητα.
Η Shell ξεπέρασε, επίσης, τις προσδοκίες των αναλυτών όταν ανακοίνωσε αύξηση κερδών για το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 6,92 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η TotalEnergies, άλλος ένας διεθνής κολοσσός, είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά το 1/3, φτάνοντας τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2026, εν μέσω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.
Από την άλλη, οι αμερικανικές εταιρείες ExxonMobil και Chevron είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω διακοπών στην προμήθεια από τη Μέση Ανατολή, ωστόσο και οι δύο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν περαιτέρω αύξηση των κερδών τους όσο συνεχίζεται η χρονιά, με την τιμή του πετρελαίου να παραμένει πολύ υψηλότερη από την περίοδο πριν τον πόλεμο.
2. Μεγάλες τράπεζεςΟρισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες είδαν επίσης τα κέρδη τους να ενισχύονται κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.
Ο τομέας εμπορίας της JP Morgan κατέγραψε ρεκόρ 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, βοηθώντας την τράπεζα να πετύχει το δεύτερο μεγαλύτερο κέρδος τριμήνου στην ιστορία της.
Στα υπόλοιπα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα - μεταξύ τους η Bank of America, η Morgan Stanley, η Citigroup, η Goldman Sachs και η Wells Fargo, καθώς και η JP Morgan - τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
Συνολικά, οι τράπεζες ανέφεραν κέρδη 47,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2026.
«Οι έντονοι όγκοι εμπορικών συναλλαγών ωφέλησαν τις επενδυτικές τράπεζες, ειδικά τις Morgan Stanley και Goldman Sachs», δήλωσε στο BBC η Σούζανα Στρίτερ, επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων στην Wealth Club.
Η άνοδος της ζήτησης για εμπορικές συναλλαγές έχει ενισχυθεί, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να αποσύρουν χρήματα από πιο επικίνδυνες μετοχές και ομόλογα, ενώ τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται πιο ασφαλή. Οι όγκοι συναλλαγών έχουν αυξηθεί επίσης από επενδυτές που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια στις χρηματοοικονομικές αγορές.
3. ΆμυναΈνας από τους πιο άμεσους ωφελημένους σε κάθε σύγκρουση είναι - για προφανείς λόγους - ο τομέας της Άμυνας, σύμφωνα με την Έμιλι Σάβιτς, ανώτερη αναλύτρια στην RSM UK.
«Η σύγκρουση έχει ενισχύσει τα κενά στις δυνατότητες αεράμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε πυραύλους, συστήματα κατά drones και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ», δήλωσε στην BBC.
Εκτός από την ανάδειξη της σημασίας των εταιρειών Άμυνας, ο πόλεμος δημιουργεί την ανάγκη για τις κυβερνήσεις να ανανεώσουν τα αποθέματα όπλων τους, ενισχύοντας τη ζήτηση.
Η βρετανική πολυεθνική BAE Systems, η οποία κατασκευάζει προϊόντα όπως εξαρτήματα για μαχητικά F-35, δήλωσε σε ενημέρωση εμπορικής δραστηριότητας την Πέμπτη ότι αναμένει ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και κερδών φέτος.
Η Lockheed Martin, η Boeing και η Northrop Grumman, τρεις από τους μεγαλύτερους αμυντικούς προμηθευτές στον κόσμο, ανέφεραν ότι είχαν ιστορικά υψηλά επίπεδα παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.
Ωστόσο, οι μετοχές των εταιρειών Άμυνας, οι οποίες έχουν σημειώσει απότομη άνοδο τα τελευταία χρόνια, υποχώρησαν από τα μέσα Μαρτίου, εν μέσω ανησυχιών ότι ο τομέας έχει υπερτιμηθεί.
4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΗ σύγκρουση έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη διαφοροποίησης από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε η Σουζάνα Στρίτερ.
Αυτό έχει «ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών» ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ είχε προωθήσει το σύνθημα «drill baby, drill», ενθαρρύνοντας την εξόρυξη και χρήση περισσότερων ορυκτών καυσίμων.
Η Στρίτερ πρόσθεσε ότι ο πόλεμος έχει κάνει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές να θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικές για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς.
Μια εταιρεία που έχει ωφεληθεί είναι η NextEra Energy, με έδρα τη Φλόριντα, η οποία είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται κατά 17% φέτος, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να υποστηρίξουν την αποστολή της.
Οι δανέζικοι κολοσσοί αιολικής ενέργειας Vestas και Orsted έχουν επίσης αναφέρει αύξηση κερδών, επισημαίνοντας πώς οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν ωφελούν και τις εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στη Βρετανία, η Octopus Energy δήλωσε πρόσφατα στην BBC ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει «μεγάλο σοκ» στις πωλήσεις ηλιακών πάνελ και αντλιών θερμότητας, με τις πωλήσεις των πάνελ να αυξάνονται κατά 50% από το τέλος του Φεβρουαρίου.
Η αύξηση στις τιμές της βενζίνης έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τις κινεζικές κατασκευάστριες εταιρείες να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία που τους έχει παρουσιαστεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα