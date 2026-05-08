Τα νοικοκυριά «στραγγίζουν», οι εταιρείες «θησαυρίζουν»: Ποιοι κλάδοι μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η αβεβαιότητα που έχει «γεννήσει» από τους τελευταίους δυόμιση μήνες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τα μπρος - πίσωκαιαναφορικά με τον τερματισμό του, σε συνδυασμό με το αποτελεσματικό κλείσιμο των Στενών τουαπό το Ιράν, έχουν προκαλέσει αύξηση του κόστους ζωής, πλήττοντας τους προϋπολογισμούς των οικογενειών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων.Ωστόσο, ενώ κάποιοι βρίσκονται στα όριά τους για να καλύψουν ακόμα και τα βασικά, άλλοι, των οποίων οι βασικές επιχειρήσεις ευνοούνται από τον πόλεμο ή από τις ασταθείς τιμές ενέργειας, βλέπουν τα κέρδη τους να σπάνε ρεκόρ.Ακολουθούν μερικοί τομείς και εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.Αυτό που καταγράφεται με αξιοθαύμαστη συνέπεια στη διάρκεια των εβδομάδων που εξελίσσεται ο πόλεμος, είναι η εκτόξευση των τιμών ενέργειας. Περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του κόσμου μεταφέρεται μέσω του Ορμούζ, όμως αυτές οι αποστολές πρακτικά σταμάτησαν (με ελάχιστες εξαιρέσεις) στα τέλη Φεβρουαρίου.Το rollercoaster που καταγράφεται, σχεδόν καθημερινά, στις τιμές ενέργειας έχει ωφελήσει στο μέγιστο βαθμό μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου.Οι κύριοι δικαιούχοι ήταν οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί πετρελαίου, οι οποίοι, έχοντας τμήματα εμπορίας, κατάφεραν να κερδίσουν από τις απότομες μεταβολές των τιμών που ενίσχυσαν τα κέρδη τους.Συγκεκριμένα, τα κέρδη τηςυπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια (2,4 δισεκατομμύρια λίρες) για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, με την εταιρεία να μιλά για «εξαιρετική» απόδοση στην εμπορική της δραστηριότητα.ξεπέρασε, επίσης, τις προσδοκίες των αναλυτών όταν ανακοίνωσε αύξηση κερδών για το πρώτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 6,92 δισεκατομμύρια δολάρια., άλλος ένας διεθνής κολοσσός, είδε τα κέρδη της να αυξάνονται σχεδόν κατά το 1/3, φτάνοντας τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2026, εν μέσω της αστάθειας στις αγορές πετρελαίου και ενέργειας.Από την άλλη, οι αμερικανικές εταιρείεςκαιείδαν τα κέρδη τους να μειώνονται σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω διακοπών στην προμήθεια από τη Μέση Ανατολή, ωστόσο και οι δύο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών και αναμένουν περαιτέρω αύξηση των κερδών τους όσο συνεχίζεται η χρονιά, με την τιμή του πετρελαίου να παραμένει πολύ υψηλότερη από την περίοδο πριν τον πόλεμο.

2. Μεγάλες τράπεζες

3. Άμυνα

4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες είδαν επίσης τα κέρδη τους να ενισχύονται κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.Ο τομέας εμπορίας τηςκατέγραψε ρεκόρ 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, βοηθώντας την τράπεζα να πετύχει το δεύτερο μεγαλύτερο κέρδος τριμήνου στην ιστορία της.Στα υπόλοιπα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα - μεταξύ τους η, η, η, ηκαι η, καθώς και η- τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους.Συνολικά, οι τράπεζες ανέφεραν κέρδη 47,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2026.«Οι έντονοι όγκοι εμπορικών συναλλαγών ωφέλησαν τις επενδυτικές τράπεζες, ειδικά τιςκαι Goldman Sachs», δήλωσε στοεπικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων στην Wealth Club.Η άνοδος της ζήτησης για εμπορικές συναλλαγές έχει ενισχυθεί, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να αποσύρουν χρήματα από πιο επικίνδυνες μετοχές και ομόλογα, ενώ τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται πιο ασφαλή. Οι όγκοι συναλλαγών έχουν αυξηθεί επίσης από επενδυτές που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια στις χρηματοοικονομικές αγορές.Ένας από τους πιο άμεσους ωφελημένους σε κάθε σύγκρουση είναι - για προφανείς λόγους - ο τομέας της Άμυνας, σύμφωνα με τηνανώτερη αναλύτρια στην RSM UK.«Η σύγκρουση έχει ενισχύσει τα κενά στις δυνατότητες αεράμυνας, επιταχύνοντας τις επενδύσεις σε πυραύλους, συστήματα κατά drones και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ», δήλωσε στην BBC.Εκτός από την ανάδειξη της σημασίας των εταιρειών Άμυνας, ο πόλεμος δημιουργεί την ανάγκη για τις κυβερνήσεις να ανανεώσουν τα αποθέματα όπλων τους, ενισχύοντας τη ζήτηση.Η βρετανική πολυεθνικήη οποία κατασκευάζει προϊόντα όπως εξαρτήματα για μαχητικά F-35, δήλωσε σε ενημέρωση εμπορικής δραστηριότητας την Πέμπτη ότι αναμένει ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και κερδών φέτος., ηκαι η, τρεις από τους μεγαλύτερους αμυντικούς προμηθευτές στον κόσμο, ανέφεραν ότι είχαν ιστορικά υψηλά επίπεδα παραγγελιών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.Ωστόσο, οι μετοχές των εταιρειών Άμυνας, οι οποίες έχουν σημειώσει απότομη άνοδο τα τελευταία χρόνια, υποχώρησαν από τα μέσα Μαρτίου, εν μέσω ανησυχιών ότι ο τομέας έχει υπερτιμηθεί.Η σύγκρουση έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη διαφοροποίησης από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε ηΑυτό έχει «ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών» ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνησηείχε προωθήσει το σύνθημα «ενθαρρύνοντας την εξόρυξη και χρήση περισσότερων ορυκτών καυσίμων.Η Στρίτερ πρόσθεσε ότι ο πόλεμος έχει κάνει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές να θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικές για τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς.Μια εταιρεία που έχει ωφεληθεί είναι ημε έδρα τη Φλόριντα, η οποία είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται κατά 17% φέτος, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να υποστηρίξουν την αποστολή της.Οι δανέζικοι κολοσσοί αιολικής ενέργειαςκαιέχουν επίσης αναφέρει αύξηση κερδών, επισημαίνοντας πώς οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν ωφελούν και τις εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Στη, ηδήλωσε πρόσφατα στην BBC ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει «μεγάλο σοκ» στις πωλήσεις ηλιακών πάνελ και αντλιών θερμότητας, με τις πωλήσεις των πάνελ να αυξάνονται κατά 50% από το τέλος του Φεβρουαρίου.Η αύξηση στις τιμές της βενζίνης έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τις κινεζικές κατασκευάστριες εταιρείες να εκμεταλλεύονται την ευκαιρία που τους έχει παρουσιαστεί.