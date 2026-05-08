ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κρατούν ομήρους σε τράπεζα στη Γερμανία, επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή

Μυστήριο με την προέλευση της μόλυνσης στο κρουαζιερόπλοιο του χανταϊού, τρίτος Βρετανός ύποπτο κρούσμα της ασθένειας
ΚΟΣΜΟΣ
Χανταϊός Κρουαζιερόπλοιο Αργεντινή Τρωκτικά

Μυστήριο με την προέλευση της μόλυνσης στο κρουαζιερόπλοιο του χανταϊού, τρίτος Βρετανός ύποπτο κρούσμα της ασθένειας

Το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε ταξίδευε επί 4 μήνες μεταξύ της Αργεντινής, της Χιλής και της Ουρουγουάης προτού επιστρέψει ξανά στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου για να αναχωρήσει με το MV Hondius

Μυστήριο με την προέλευση της μόλυνσης στο κρουαζιερόπλοιο του χανταϊού, τρίτος Βρετανός ύποπτο κρούσμα της ασθένειας
Η Αργεντινή ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι, σε αυτό το στάδιο, «δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης» από τον χανταϊό, μια εστία του οποίου εμφανίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια.

«Μέχρι σήμερα, και με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί έως τώρα από τις εμπλεκόμενες χώρες και τους αρμόδιους εθνικούς οργανισμούς, δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μετάδοσης», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής σε ανακοίνωσή του, μετά το πέρας συνεδρίασης στην οποία συμμετείχαν οι υγειονομικοί εκπρόσωποι των 24 επαρχιών της χώρας.

Την Τετάρτη το υπουργείο είχε επισημάνει ότι εξέτασε τη διαδρομή που είχαν ακολουθήσει το ζευγάρι των Ολλανδών που πέθανε, το οποίο ταξίδευε επί τέσσερις μήνες μεταξύ της Αργεντινής, της Χιλής και της Ουρουγουάης προτού επιστρέψει ξανά στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου για να αναχωρήσει με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius την 1η Απριλίου από την Ουσουάια.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση «εξετάστηκαν το ιστορικό καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη διαδρομή του αρχικού κρούσματος από την είσοδό του στη χώρα τον Νοέμβριο», διευκρίνισε το υπουργείο.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινή επεσήμανε ότι «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η μόλυνση έγινε» στη χώρα και πρόσθεσε ότι η επαρχία της Γης του Πυρός, από όπου αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο, δεν έχει αναφέρει «κανένα κρούσμα χανταϊού» από το 1996, όταν έγινε υποχρεωτική η επίσημη καταγραφή τους.

Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι θα σταλούν ειδικοί στην Ουσουάια για να αιχμαλωτίσουν και να εξετάσουν τρωκτικά, αναζητώντας «την πιθανή παρουσία του ιού».

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε αρκετές περιοχές της Αργεντινής με κατά μέσο όρο λίγο λιγότερα από εκατό κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Αυτά συχνότερα εντοπίζονται στις βορειοδυτικές επαρχίες της χώρας, δηλαδή στο αντίθετο άκρο από τη Γη του Πυρός. Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού – από το οποίο έχουν μολυνθεί τα κρούσματα που βρέθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο-- εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της Παταγονίας.

Τρίτος Βρετανός


Κλείσιμο
Στο μεταξύ οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν ότι έχει εντοπιστεί ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε Βρετανό πολίτη ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε κάνει σταθμό στα μέσα Απριλίου.

Δύο Βρετανοί έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό. Ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία, αφού απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο την Τετάρτη, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής όπου διακομίστηκε τον Απρίλιο.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης