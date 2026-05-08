ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κρατούν ομήρους σε τράπεζα στη Γερμανία, επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή

Έρευνα ανακάλυψε σχεδόν 3.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις με ψευδείς παραπομπές την τελευταία τριετία
ΚΟΣΜΟΣ
Τεχνητή Νοημοσύνη Κολούμπια Μελέτες

Έρευνα ανακάλυψε σχεδόν 3.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις με ψευδείς παραπομπές την τελευταία τριετία

Ερευνητές του Κολούμπια ανέπτυξαν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επαλήθευσης χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σάρωσε 2,5 εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα που είχαν αξιολογηθεί από ομοτίμους

Έρευνα ανακάλυψε σχεδόν 3.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις με ψευδείς παραπομπές την τελευταία τριετία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σχεδόν 3.000 επιστημονικές ιατρικές δημοσιεύσεις περιέχουν ψευδείς βιβλιογραφικές παραπομπές που δεν υπάρχουν σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, όπως προέκυψε από έρευνα της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet».

Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επαλήθευσης χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σάρωσε 2,5 εκατομμύρια επιστημονικά άρθρα που είχαν αξιολογηθεί από ομοτίμους και είχαν δημοσιευθεί από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης του ψηφιακού αποθετηρίου για επιστήμες υγείας «PubMed Central».

Έρευνα ανακάλυψε σχεδόν 3.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις με ψευδείς παραπομπές την τελευταία τριετία


Οι ερευνητές εντόπισαν 4.046 ψευδείς παραπομπές σε 2.810 επιστημονικές εργασίες. Το ποσοστό εμφάνισής τους αυξήθηκε πάνω από δώδεκα φορές σε σχέση με το 2023, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται από τα μέσα του 2024 και μετά, χρονική περίοδο που συμπίπτει με τη ραγδαία εξάπλωση εργαλείων συγγραφής με τεχνητή νοημοσύνη.

«Η ανακάλυψη αυτή επηρεάζει άμεσα τους ασθενείς, καθώς οι επαγγελματίες υγείας λαμβάνουν θεραπευτικές αποφάσεις βασισμένοι σε κλινικές οδηγίες», σημειώνει ο Μαξίμ Τοπάζ, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Νοσηλευτικής και στο Ινστιτούτο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κολούμπια, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης