Βίντεο: Απίστευτο τροχαίο στο Μίσιγκαν, αυτοκίνητο 19χρονης κόπηκε στα δύο, γλίτωσε με λίγους μώλωπες
H νεαρή γυναίκα δήλωσε πως είναι «ζωντανή λόγω του Θεού» - Ο οδηγός του άλλου ΙΧ που συγκρούστηκε παραβίασε κόκκινο φανάρι, ενώ φέρεται να ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ
Ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 19χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με άλλο όχημα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, παραβίασε το κόκκινο φανάρι και έπεσε πάνω στην πλευρά του αυτοκινήτου της 19χρονης. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο της νεαρής γυναίκας κόπηκε στα δύο.
Δείτε το βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου:
A 19-year-old woman says she’s alive “by the grace of God” after an alleged drunk driver ran a red light at high speed and split her car in half. She was hospitalized but suffered no major injuries. pic.twitter.com/0BcyEGTWRb
Παρά το μέγεθος της καταστροφής του ΙΧ, η 19χρονη επέζησε χωρίς να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο για προληπτική εξέταση, όπου παρέμεινε μόνο για λίγες ώρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το τρομερό τροχαίο, γλίτωσε μόνο με λίγους μώλωπες.
Η ίδια, σοκαρισμένη από το περιστατικό, δήλωσε στο FOX 2 Detro ότι είναι «ζωντανή με τη χάρη του Θεού» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την τύχη της.
