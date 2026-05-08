Μεγάλη πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone
Η φωτιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών
Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση drone, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.
«Επειτα από την πτώση drone, πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στην ζώνη προστασίας του Τσερνόμπιλ», ανακοίνωσε η διοίκηση της ζώνης.
Η πυρκαγιά παραμένει ενεργή σε έκταση 11.000 στρεμμάτων, καθώς οι ριπές του ανέμου δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, διευκρίνισε η αρχή.
⚠️ BREAKING: Massive forest fire rages in Chornobyl. The exclusion zone is burning— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2026
The fire has already engulfed more than 1,100 hectares of forest and is spreading rapidly due to strong winds.
Some areas cannot be extinguished at the moment because rescuers are hindered by…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
