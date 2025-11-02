Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις - Δείτε βίντεο
Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης
Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Ελλάδα) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.
Armed officers were seen running along the platform at Huntingdon station towards the train carriages after multiple people were stabbed on board.— Sky News (@SkyNews) November 1, 2025
Two men have been arrested and a number of people have been taken to hospital.
Follow our live blog ➡️ https://t.co/nAd0KJcqpc pic.twitter.com/ZxGpu9zM3H
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».
Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).
MASS STABBING UK 🇬🇧— Culture War Intel (@CultureWar2020) November 1, 2025
Multiple people stabbed on train in Huntingdon, two men arrested pic.twitter.com/Qdu3nppdXp
Η βρετανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. «Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια», ανέφερε, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τους συλληφθέντες.
«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.
The appalling incident on a train near Huntingdon is deeply concerning.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 1, 2025
My thoughts are with all those affected, and my thanks go to the emergency services for their response.
Anyone in the area should follow the advice of the police.
