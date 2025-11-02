Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Επίθεση με μαχαίρι Τρένο

Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις - Δείτε βίντεο

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης

Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέσα σε τρένο στη Βρετανία, δύο συλλήψεις - Δείτε βίντεο
16 ΣΧΟΛΙΑ
Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες Σάββατο μέσα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία η οποία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Ελλάδα) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.




Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).




Κλείσιμο
Η βρετανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. «Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια», ανέφερε, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τους συλληφθέντες.

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.







Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της

Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά

Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης