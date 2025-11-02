Την ένταξη της Συρίας στον διεθνή συνασπισμό κατά του ISIS θα υπογράψει ο Σαράα στον Λευκό Οίκο
Ιστορική επίσκεψη του Σαράα στην Ουάσινγκτον, η πρώτη Σύρου ηγέτη στον Λευκό Οίκο
Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου και να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο του Axios στη Συρία, Τομ Μπαράκ.
Η επικείμενη επίσκεψη θεωρείται ιστορική, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που Σύρος πρόεδρος επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση αλ-Σαράα – Τραμπ εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην πορεία αποκατάστασης των αμερικανοσυριακών σχέσεων, μετά από χρόνια εχθρότητας και απομόνωσης.
Όπως δήλωσε ο Τομ Μπαράκ, ο Σύρος πρόεδρος αναμένεται κατά την επίσκεψή του να υπογράψει συμφωνία για την ένταξη της Συρίας στον διεθνή συνασπισμό υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του ISIS. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με αμερικανικές διπλωματικές πηγές, αποτελεί ένδειξη μιας νέας φάσης συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας.
Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι υποστηρίζει την οριστική άρση των λεγόμενων «κυρώσεων Caesar» που επιβλήθηκαν στη Συρία. Ο νόμος «Caesar Syria Civilian Protection Act», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2020, πήρε το όνομά του από έναν Σύρο στρατιωτικό που αυτομόλησε και διέρρευσε φωτογραφίες θυμάτων βασανιστηρίων. Ο νόμος στόχευε το καθεστώς Άσαντ και όσους συναλλάσσονταν μαζί του, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Η τελευταία φορά που ανώτατος Σύρος αξιωματούχος επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο ήταν τον Δεκέμβριο του 1999, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Φαρούκ αλ-Σαράα, είχε μεταβεί στην Ουάσινγκτον για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ.
