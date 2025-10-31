Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Η Κίνα θέλει να αλλάξει τους όρους του εναέριου πολέμου: Βίντεο αποκαλύπτει το νέο μαχητικό stealth J-36
Με εκτιμώμενο βάρος που φτάνει τους 40 τόνους, το J-36 με τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό τύπου «δέλτα», ξεπερνά ακόμη και το αμερικανικό F-22 Raptor
Σημαντική πρόοδος στο πρόγραμμα αεροσκαφών stealth της Κίνας καταγράφεται με την αποκάλυψη του δεύτερου πρωτοτύπου του J-36, του βαρύτερου μαχητικού στον κόσμο, που έκανε την εμφάνισή του στα τέλη Οκτωβρίου 2025. Το τρικινητήριο αυτό αεροσκάφος, προϊόν της Chengdu Aircraft Corporation, φανερώνει τη φιλοδοξία του Πεκίνου να κυριαρχήσει στην εναέρια μάχη της έκτης γενιάς.
Με εκτιμώμενο βάρος που φτάνει τους 40 τόνους, το J-36 ξεπερνά ακόμη και το αμερικανικό F-22 Raptor, αποτελώντας τη μεγαλύτερη και πιθανώς πιο εξελιγμένη πλατφόρμα stealth που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Το αεροσκάφος, γνωστό ανεπίσημα ως «φύλλο γκίνγκο» λόγω της χαρακτηριστικής πτέρυγας τύπου δέλτα χωρίς ουρά, εντυπωσιάζει με τον όγκο και την τεχνολογική του πολυπλοκότητα. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα τέλη Οκτωβρίου δείχνουν όχι μόνο αυξημένο μέγεθος αλλά και αισθητή πρόοδο στα συστήματα και τη σχεδίασή του, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ταχεία εξέλιξη του κινεζικού προγράμματος stealth.
Αεροπορικοί αναλυτές θεωρούν ότι το J-36 ενδέχεται να ενσωματώνει προσαρμοστικούς κινητήρες και ποσοτικούς αισθητήρες, εμπνευσμένους από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στη διεθνή έκθεση Zhuhai Airshow το 2022. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το αεροσκάφος αποτελεί την πιο προφανή κινεζική απάντηση στο αμερικανικό πρόγραμμα NGAD (Next Generation Air Dominance).
🇨🇳 China’s military has unveiled its sixth-generation fighter jet, the J-36, for the first time. The aircraft flew in formation with the fifth-generation J-20. pic.twitter.com/sbxzxQ7LG1— Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2025
Αεροπορικοί αναλυτές θεωρούν ότι το J-36 ενδέχεται να ενσωματώνει προσαρμοστικούς κινητήρες και ποσοτικούς αισθητήρες, εμπνευσμένους από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στη διεθνή έκθεση Zhuhai Airshow το 2022. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το αεροσκάφος αποτελεί την πιο προφανή κινεζική απάντηση στο αμερικανικό πρόγραμμα NGAD (Next Generation Air Dominance).
