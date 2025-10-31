Οι Καταλανοί σύμμαχοι του Πέδρο Σάντσεθ αποσύρουν την στήριξή τους στην κυβέρνηση
Οι Καταλανοί σύμμαχοι του Πέδρο Σάντσεθ αποσύρουν την στήριξή τους στην κυβέρνηση

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Οι Καταλανοί σύμμαχοι του Πέδρο Σάντσεθ αποσύρουν την στήριξή τους στην κυβέρνηση
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπέστη πλήγμα χθες Πέμπτη, αφού τα μέλη του περιφερειακού κόμματος Junts που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας τάχθηκαν με ευρεία πλειοψηφία υπέρ της ρήξης με την κυβέρνηση.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ.



Ο Κάρλες Πουτζδεμόν, επικεφαλής του κόμματος και ηγέτης του κινήματος για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, είχε πιέσει για να επέλθει η ρήξη. «Πάμε στην αντιπολίτευση… Δεν θα βοηθήσουμε όσους δεν βοηθούν την Καταλονία», δήλωσε ο Πουτζδεμόν.

Αν και η κίνηση αυτή δεν θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης μειοψηφίας, αυτή δεν θα μπορεί πλέον να στηρίζεται στις επτά έδρες του Junts στο κοινοβούλιο των συνολικά 350 εδρών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, το Junts είχε παράσχει τη στήριξή του κατά περίπτωση, συνήθως ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, η οποία κατέχει 146 έδρες και βασίζεται σε μια σειρά από μικρά περιφερειακά κόμματα για να μπορέσει να περάσει νόμους.


