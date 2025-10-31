Οι ΥΠΕΞ Βόρειας Κορέας και Λευκορωσίας συζήτησαν για τη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών
Οι ΥΠΕΞ Βόρειας Κορέας και Λευκορωσίας συζήτησαν για τη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη της Τσε Σον Χούι στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Πούτιν και τον Λαβρόφ
Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε χθες Πέμπτη στο Μινσκ με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας Μαξίμ Ριζενκόφ προκειμένου να συζητήσουν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA).
Επιτεύχθηκε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, εμπορικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών και άλλων τομέων, αναφέρει από την πλευρά του ο υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας και σημειώνει οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους για περαιτέρω αμοιβαία υποστήριξη σε διεθνείς πλατφόρμες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας δίκαιης παγκόσμιας τάξης.
Η Βορειοκορεάτισσα υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Νίκης στο Μινσκ.
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη της Τσε Σον Χούι στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ.
Ειδήσεις σήμερα:
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Δευτερόλεπτα πριν τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά – Διακρίνεται ο 23χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα
Επιτεύχθηκε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, εμπορικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών και άλλων τομέων, αναφέρει από την πλευρά του ο υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας και σημειώνει οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους για περαιτέρω αμοιβαία υποστήριξη σε διεθνείς πλατφόρμες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας δίκαιης παγκόσμιας τάξης.
Η Βορειοκορεάτισσα υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Νίκης στο Μινσκ.
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη της Τσε Σον Χούι στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ.
Ειδήσεις σήμερα:
Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Δευτερόλεπτα πριν τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά – Διακρίνεται ο 23χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα