Οι ΥΠΕΞ Βόρειας Κορέας και Λευκορωσίας συζήτησαν για τη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα Λευκορωσία

Οι ΥΠΕΞ Βόρειας Κορέας και Λευκορωσίας συζήτησαν για τη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών

Είχε προηγηθεί η επίσκεψη της Τσε Σον Χούι στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Πούτιν και τον Λαβρόφ

Οι ΥΠΕΞ Βόρειας Κορέας και Λευκορωσίας συζήτησαν για τη ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε χθες Πέμπτη στο Μινσκ με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας Μαξίμ Ριζενκόφ προκειμένου να συζητήσουν για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA).

Επιτεύχθηκε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, εμπορικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών και άλλων τομέων, αναφέρει από την πλευρά του ο υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας και σημειώνει οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους για περαιτέρω αμοιβαία υποστήριξη σε διεθνείς πλατφόρμες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας δίκαιης παγκόσμιας τάξης.

Η Βορειοκορεάτισσα υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Νίκης στο Μινσκ. 

Είχε προηγηθεί η επίσκεψη της Τσε Σον Χούι στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ.



Ειδήσεις σήμερα:

Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία

Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει

Δευτερόλεπτα πριν τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά – Διακρίνεται ο 23χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης